Cárcel para las personas que secuestraron a la mamá de la exalcaldesa de Pore

Cuatro de los secuestradores fueron enviados a prisión, mientras que el quinto, un menor, fue aprehendido.

Cárcel para secuestradores.
Cárcel para secuestradores. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:58 p. m.
Fueron enviadas a la cárcel las personas que estuvieron implicadas en el secuestro de la mamá de la exalcaldesa de Pore, Casanare.

Senobia Tibaduiza, mamá de la exalcaldesa Cristina Guarnizo Tibaduiza, fue secuestrada el 23 de septiembre en zona rural de Pore. Cinco personas armadas llegaron a su casa, la sacaron a la fuerza y se la llevaron a un terreno montañoso.

Cronología del secuestro: horas de pánico

Al momento en el que ocurrió el crimen, Tibaduiza estaba realizando labores de campo cuando los sujetos encapuchados llegaron.

Los familiares se contactaron con el Gaula y Fiscalía, por lo que se puso en marcha una robusta operación para rescatarla. Los secuestradores pedían 250 millones de pesos.

Horas después, se logró la liberación. Los soldados interceptaron a dos de los criminales, quienes iban hacia Yopal, Villavicencio. Con estas capturas, se pudo conocer en sitio en donde estaba Tibaduiza.

La mamá de la exalcaldesa estaba en una casa abandonada entre los municipios Pore y Paz de Ariporo. Las autoridades capturaron a los otros secuestradores y lograron que la mujer se reencontrara con sus familiares. También se incautaron las armas.

¿Quiénes son los secuestradores?

El otro par de secuestradores fue capturado cuando se movilizaba en el vehículo de la mujer por la vía Marginal de la Selva en Venado.

Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte: así fueron identificados los secuestradores. También estuvo implicado un menor de edad, el quinto.

A todos les imputaron secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los cuatro adultos fueron enviados a la cárcel, mientras que el menor fue aprehendido y llevado a un centro de internamiento preventivo.

