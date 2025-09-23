Desgarrador relato de pareja que fue secuestrada en Cundinamarca: “Si nos movíamos nos iban a disparar”

En las últimas horas, las autoridades rescataron a dos personas (una pareja) que habían sido secuestradas en Cundinamarca.

Según relataron las víctimas, fueron contactadas por redes sociales para acceder a una oferta de trabajo en Zipaquirá. Sin tener sospecha alguna, acudieron al punto de encuentro desde Girardot; pero en ese momento comenzó la pesadilla.

Falsa oferta de trabajo hizo que la pareja fuera hasta Zipaquirá

Los criminales mantuvieron secuestradas a estas personas durante seis horas y pidieron 10 millones de pesos a cambio de no asesinarlas. Estos criminales aseguraban hacer parte del Clan del Golfo.

Tras las amenazas, la familia contactó a las autoridades y se puso en marcha una operación para rescatarlos que contó con la participación de la Brigada 13 y el CTI de la Fiscalía.

“Veníamos desde Girardot con la promesa de un trabajo que contactamos por Face (Facebook). Nos dijeron que nos iban a pagar $3.200.000, nos daban la dormida y la comida (…) Si nos movíamos nos iban a disparar cuatro francotiradores esperando la orden de matarnos”, contó el hombre.

Pedían 10 millones de pesos a cambio de no asesinarlos

Por su parte, la mujer con la voz entrecortada declaró lo siguiente: “Nos dijeron que eran del Clan del Golfo. Nos hablaba un tal Alveiro Rojas (el que los contactó para el trabajo). Fue muy duro, una prueba muy dura. Mi esposo se vino en búsqueda de una mejor oportunidad y con esto nos encontramos. Nos gastamos lo que no teníamos. Nos dijeron que iban a devolver la plata de los pasajes”.

El desenlace fue positivo y las víctimas quedaron en poder de las autoridades. Las acompañaron hasta la terminal de transporte, en donde tomaron un bus para regresar a casa y reencontrarse con sus allegados.

Gracias a un descuido, la pareja pudo escapar del sitio en donde estaban y encontrarse con los uniformados. Se mantiene la búsqueda de los secuestradores.