CANAL RCN
Colombia Video

Desgarrador relato de pareja que fue secuestrada en Cundinamarca: “Si nos movíamos nos iban a disparar”

Durante seis horas, el hombre y la mujer fueron secuestrados por personas que se hacían pasar como miembros del Clan del Golfo.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, las autoridades rescataron a dos personas (una pareja) que habían sido secuestradas en Cundinamarca.

Cayó peligroso delincuente buscado por secuestro en Sogamoso
RELACIONADO

Cayó peligroso delincuente buscado por secuestro en Sogamoso

Según relataron las víctimas, fueron contactadas por redes sociales para acceder a una oferta de trabajo en Zipaquirá. Sin tener sospecha alguna, acudieron al punto de encuentro desde Girardot; pero en ese momento comenzó la pesadilla.

Falsa oferta de trabajo hizo que la pareja fuera hasta Zipaquirá

Los criminales mantuvieron secuestradas a estas personas durante seis horas y pidieron 10 millones de pesos a cambio de no asesinarlas. Estos criminales aseguraban hacer parte del Clan del Golfo.

Tras las amenazas, la familia contactó a las autoridades y se puso en marcha una operación para rescatarlos que contó con la participación de la Brigada 13 y el CTI de la Fiscalía.

“Veníamos desde Girardot con la promesa de un trabajo que contactamos por Face (Facebook). Nos dijeron que nos iban a pagar $3.200.000, nos daban la dormida y la comida (…) Si nos movíamos nos iban a disparar cuatro francotiradores esperando la orden de matarnos”, contó el hombre.

Pedían 10 millones de pesos a cambio de no asesinarlos

Por su parte, la mujer con la voz entrecortada declaró lo siguiente: “Nos dijeron que eran del Clan del Golfo. Nos hablaba un tal Alveiro Rojas (el que los contactó para el trabajo). Fue muy duro, una prueba muy dura. Mi esposo se vino en búsqueda de una mejor oportunidad y con esto nos encontramos. Nos gastamos lo que no teníamos. Nos dijeron que iban a devolver la plata de los pasajes”.

Cárcel para extranjero que secuestró menores por medio de falsas ofertas de trabajo en Bogotá
RELACIONADO

Cárcel para extranjero que secuestró menores por medio de falsas ofertas de trabajo en Bogotá

El desenlace fue positivo y las víctimas quedaron en poder de las autoridades. Las acompañaron hasta la terminal de transporte, en donde tomaron un bus para regresar a casa y reencontrarse con sus allegados.

Gracias a un descuido, la pareja pudo escapar del sitio en donde estaban y encontrarse con los uniformados. Se mantiene la búsqueda de los secuestradores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

VIDEO | Brutal asalto contra pasajero en estación del Megabús en Pereira quedó registrado en cámaras

Universidad Nacional

Nuevos disturbios al interior de la Universidad Nacional: manifestantes prendieron fuego a una motocicleta

Lluvias En Colombia

Durante la situación de desastre, el Gobierno no giró los recursos: sin dinero para emergencias

Otras Noticias

México

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

La presidenta de México habló sobre la relación diplomática con Colombia y asegura coordinación binacional en la investigación del doble homicidio.

Finanzas personales

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota

El nuevo sistema definió ciertas reglas para evitar tener dolores de cabezas.

Selección Colombia

Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial

Inteligencia Artificial

Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos