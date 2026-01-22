CANAL RCN
Colombia

Casa de Nariño presenta a Nhora Mondragón como nueva directora del Dapre

Mondragón se desempeñaba como directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno en el Ministerio del Interior.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Casa de Nariño y el MinInterior
Noticias RCN

enero 22 de 2026
07:09 p. m.
En la tarde del jueves, 22 de enero, la Casa de Nariño confirmó que Nhora Mondragón, exdirectora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el Ministerio del Interior, será la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Abogada y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública, la cartera del Interior destaca que en sus 28 años de experiencia “ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

¿A dónde irá la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez?

El 14 de enero, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez presentó una carta en la que indicaba que, “por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria”, presentaba su renuncia irrevocable “al cargo de directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia de la República”.

Rodríguez dijo sentirse orgullosa del trabajo realizado desde el 5 de febrero de 2025, cuando fue nombrada directora encargada de la entidad que asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones, y agregó que, a su salida, asumirá “un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo Adaptación”.

Director de la UNGRD advirtió que Rodríguez estaría nombrando a amigos y familiares en el Fondo Adaptación:

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que estuvo a cargo del Fondo Adaptación, advirtió que Rodríguez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, estarían nombrando a amigos y familiares en el fondo, tras una ola de despidos masivos que calificó como “masacre laboral”.

Según dijo, la exdirectora del Dapre, a la que denunció en la Procuraduría por presunto acoso laboral, habría ignorado la instrucción del presidente Petro de evitar los despidos y nombramientos a dedo antes de que iniciara la Ley de Garantías:

“Eso va en contravía de lo que nosotros defendemos como proyecto político. Va en contravía de los derechos de esos trabajadores. Tanto la doctora Angie como el ministro Benedetti se tomaron el Fondo Adaptación para repartirlo como un botín burocrático”, sentenció.

