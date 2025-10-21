Tribunal declara ilicitud en interceptaciones a comunicaciones del caso Álvaro Uribe: ¿Cuáles se caen?

A las 8:00 de la mañana de este 21 de octubre inició la lectura de la decisión en segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la sala 19 del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo.

Más de 700 páginas y 2.000 párrafos tiene la sentencia del Tribunal que emitirá un nuevo fallo sobre la decisión a12 años de prisión dictados por la jueza Sandra Heredia.

El Tribunal decidió declarar ilicitud de interceptaciones a las comunicaciones del expresidente Uribe que hacen parte del material probatorio del proceso en su contra.

En medio de la diligencia, el Tribunal aclaró cuáles fueron aquellas interceptaciones en las que se hallarion irregularidades.

Estas son las interceptaciones declaradas ilícitas en el caso Álvaro Uribe

Durante la audiencia, el tribunal declaró ilicitud en las interceptaciones de Nilton Córdoba y finalmente validó las que se hicieron en las comunicaciones del expresidente con su abogado, Diego Cadena.

No prospera la pretensión de exclusión de las conversaciones interceptadas en la línea (…) pues la medida se sustentó en motivos fundados y se ajustó a la excepción aplicable cuando la relación abogado-cliente se convierte en medio para la comisión de delitos.

RELACIONADO Tribunal Superior tiene lista la decisión en segunda instancia sobre caso de Álvaro Uribe

¿Por qué declaran ilícitas algunas interceptaciones del caso Álvaro Uribe?

El Tribunal, inicialmente, se refirió a una vulneración al derecho de intimidad en interceptaciones que hicieron al expresidente Uribe con su abogado que fueron ordenadas por la Corte Suprema y que fueron el eje del proceso en su contra.

Señaló que la Fiscalía no acreditó actividad lícita que justificara las interceptaciones.

El magistrado indicó que interceptaciones fueron desproporcionadas y afectaron los derechos de manera grave contra el expresidente Uribe, sin embargo, en el avance de la lectura del caso, confirmó que en el caso de las comunicaciones de Diego Cadena “no prospera la pretensión de exclusión de las conversaciones interceptadas”.

Asimismo, un poco antes, declaró infundada la nulidad presentada por los abogados del expresidente Álvaro Uribe.