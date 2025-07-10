CANAL RCN
Colombia

Abogado de Álvaro y Santiago Uribe responde a la reciente compulsa de copias

El comunicado concluye reiterando la disposición de los hermanos Uribe a colaborar con la justicia.

Fotos: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En respuesta a la compulsa de copias ordenada por la juez tercera penal especializada de Medellín, el abogado Jaime Granados Peña, representante legal de los hermanos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que rechaza la credibilidad de las declaraciones del ex paramilitar Francisco Villalba.

Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal que le concedió la libertad a Álvaro Uribe
RELACIONADO

Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal que le concedió la libertad a Álvaro Uribe

El pronunciamiento, fechado el 7 de octubre de 2022, señala que la defensa tuvo acceso a una copia de la declaración rendida por Villalba el 7 de julio de 2008 ante el Juzgado Penal Especializado de Medellín.

Defensa cuestiona testimonio tardío y contradictorio de Villalba

Según el documento, dicha declaración fue realizada 17 años después de los hechos que se investigan y contradice versiones anteriores ofrecidas por el mismo testigo.

El comunicado enfatiza que Villalba fue condenado por múltiples delitos graves y que recibió beneficios judiciales por colaborar con las autoridades, lo que, según la defensa, pone en duda la veracidad de sus afirmaciones.

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación
RELACIONADO

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación

Defensa de Uribe cuestiona testimonio de Francisco Villalba

“Sus declaraciones carecen de credibilidad y no están respaldadas por pruebas”, afirma Granados Peña.

La compulsa de copias, ordenada por la juez, busca que se investigue si hay mérito para abrir nuevas actuaciones judiciales en relación con los señalamientos hechos por Villalba, lo que ha reactivado el debate sobre la validez de testimonios obtenidos en el marco de beneficios judiciales.

El comunicado concluye reiterando la disposición de los hermanos Uribe a colaborar con la justicia y rechaza cualquier intento de vincularlos con hechos que, según su defensa, carecen de sustento probatorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Confirman la fecha en la que abrirán parcialmente un carril de la vía al Llano

Medio oriente

Esposa de Elkana Bohbot pide por su liberación tras dos años secuestrado por Hamás

Barranquilla

Sujeto asesinó a su expareja en Barranquilla: le disparó siete veces

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?

Confirmaron la trágica muerte de la influencer que fue pareja de una estrella del Manchester City.

Mundial Sub 20

🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Siga EN VIVO el partido entre Ucrania vs España por el Mundial Sub-20 en directo por los octavos de final.

Astrología

Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre el régimen de Nicolás Maduro

Enfermedades

Científicos descubren las razones cerebrales por las que es difícil dejar de consumir alcohol

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025