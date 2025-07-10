Abogado de Álvaro y Santiago Uribe responde a la reciente compulsa de copias

En respuesta a la compulsa de copias ordenada por la juez tercera penal especializada de Medellín, el abogado Jaime Granados Peña, representante legal de los hermanos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que rechaza la credibilidad de las declaraciones del ex paramilitar Francisco Villalba.

El pronunciamiento, fechado el 7 de octubre de 2022, señala que la defensa tuvo acceso a una copia de la declaración rendida por Villalba el 7 de julio de 2008 ante el Juzgado Penal Especializado de Medellín.

Defensa cuestiona testimonio tardío y contradictorio de Villalba

Según el documento, dicha declaración fue realizada 17 años después de los hechos que se investigan y contradice versiones anteriores ofrecidas por el mismo testigo.

El comunicado enfatiza que Villalba fue condenado por múltiples delitos graves y que recibió beneficios judiciales por colaborar con las autoridades, lo que, según la defensa, pone en duda la veracidad de sus afirmaciones.

Defensa de Uribe cuestiona testimonio de Francisco Villalba

“Sus declaraciones carecen de credibilidad y no están respaldadas por pruebas”, afirma Granados Peña.

La compulsa de copias, ordenada por la juez, busca que se investigue si hay mérito para abrir nuevas actuaciones judiciales en relación con los señalamientos hechos por Villalba, lo que ha reactivado el debate sobre la validez de testimonios obtenidos en el marco de beneficios judiciales.

El comunicado concluye reiterando la disposición de los hermanos Uribe a colaborar con la justicia y rechaza cualquier intento de vincularlos con hechos que, según su defensa, carecen de sustento probatorio.