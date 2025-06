¿Quién es ‘El Viejo’, a quien alias el Costeño le rendía cuentas del plan criminal contra Miguel Uribe?

Noticias RCN conoció la totalidad de la declaración de Carlos Eduardo Mora, uno de los conductores señalados en el atentado contra Miguel Uribe, quien reveló las coordenadas que le entregó al sicario un día antes del ataque.

En el interrogatorio menciona a alias El Viejo, a quien alias El Costeño le reportaba todos los movimientos del atentado.

Son determinantes las declaraciones de Carlos Eduardo Mora, el conductor del Spark, quien narró el minuto a minuto de la planeación del atentado, y entregó detalles de los encuentros que sostuvo con el menor de en compañía años que disparó contra Miguel Uribe, alias El Costeño y alias Gabriela.

El testimonio de Carlos Eduardo Mora fue la piedra angular para que las autoridades encontraran datos clave en el atentado contra Miguel Uribe. En un relato extenso, de ocho páginas de interrogatorio, reveló cómo alias El Costeño tenía en sus manos la vida del precandidato presidencial, Miguel Uribe.

En una llamada, alias El Costeño le confirmó al conductor el plan criminal:

-¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, que era para lo de Modelia. Ahí recuerdo que Costeño iba a darle plomo a alguien. Eso lo hablamos el día viernes 6 de junio de 2025 en el carro.

Desde ahí, en el sector de Soacha, San Antonio, el vehículo Spark, que no era de su propiedad, Mora recoge al ‘El Costeño’ y se dirigen a la avenida Primero de Mayo a recoger al menor de 14 años. Ahí le revelan la misión.

-En el camino, ‘El Costeño’ le iba diciendo al otro chino que iban a llegar al punto, que iban a ver todo, que tenía que matar a alguien.

Luego, después de 15 minutos en el sector, alias El Costeño le muestra el punto al sicario y se devuelve.

Estas habrían sido las conversaciones que escuchó de El Costeño, quien le rendía cuentas a una persona a quien llamaba ‘El Viejo’.

Al dejar al menor en la localidad de Bosa, ‘El Costeño’ le dice cuánto le pagaría Mora por los servicios de conductor.

-Él me dijo que necesitaba que le sirviera de patrulla para hacer una vuelta, que era matar a un man, pero nunca me dijo el nombre de quién era, que si lo llevaba me daba $5 millones. Yo le dije que sí.