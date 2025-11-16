Cayeron cuatro delincuentes tras violento robo en Bogotá: esto fue lo que les hallaron

En medio de un operativo en Bogotá, una patrulla identifico a los presuntos responsables de un hurto perpetrado en un establecimiento comercial de Teusaquillo.

El caso se activó luego de que la central de radio emitiera un reporte urgente sobre un vehículo señalado por su posible participación en el hecho.

Cayeron cuatro delincuentes tras violento robo en Teusaquillo, Bogotá

El operativo se produjo en el barrio Tábora, donde los uniformados de la Estación de Policía Engativá realizaban recorridos de control.

Durante estas labores detectaron un taxi que coincidía plenamente con la alerta recibida minutos antes: el automotor habría sido utilizado para huir tras el robo cometido en un negocio ubicado en Teusaquillo.

¿Qué hallaron tras encontrar a los cuatro delincuentes?

Los policías detuvieron el vehículo y efectuaron un registro detallado.

En el interior hallaron un arma traumática, un proveedor cargado con tres cartuchos, un arma cortopunzante y seis teléfonos celulares.

Entre estos dispositivos se encontraba uno que había sido reportado como hurtado poco tiempo antes del operativo.

Finalmente, los tres hombres y la mujer que viajaban en el taxi fueron aprehendidos y, según el reporte oficial, enfrentan cargos por hurto y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.