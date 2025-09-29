CANAL RCN
Capturan a estafador de Marketplace en Bucaramanga: publicaba anuncios falsos de venta de vehículos

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el alcance total de sus actividades ilícitas y posibles cómplices.

septiembre 29 de 2025
02:07 p. m.
En un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía 3 Local de la Unidad de Estafas, fue capturado Nelson Steven Tarazona Rojas, conocido bajo los alias “Camilo” y “Edinson”, y señalado como uno de los principales responsables de una serie de estafas agravadas en la región.

La detención se realizó por orden judicial en la transversal 93, frente a un reconocido centro comercial de Bucaramanga. Según el reporte de la Policía, el procedimiento fue el resultado de una investigación exhaustiva que se extendió durante varios meses y que incluyó entrevistas a víctimas, búsquedas especializadas en bases de datos, reconocimientos fotográficos y análisis de material audiovisual.

Tarazona Rojas, conocido también como “el rey de la estafa”, enfrenta cargos por estafa agravada y uso de documento falso, delitos que habrían afectado a múltiples ciudadanos.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el alcance total de sus actividades ilícitas y posibles cómplices.

Así engañaba alias “Camilo” a sus víctimas por Marketplace

El detenido empleaba la plataforma Marketplace para publicar falsos anuncios de venta de vehículos. Según las autoridades, el individuo citaba a sus víctimas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, donde mediante engaños lograba que realizaran el pago acordado. Acto seguido, huía del lugar con el dinero y el vehículo ofrecido, dejando a los compradores sin ninguno de los bienes.

"Son 13 casos de estafa, con más de 320 millones de pesos que afectaron a los usuarios que acudían a estas plataformas para comprar o vender vehículos”, dijo el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Alias “Camilo”, “el rey de la estafa”, contaba con antecedentes penales

Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular de alta gama que habría sido empleado para coordinar las actividades fraudulentas.

El detenido, quien presenta antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí se le imputaron los cargos de estafa agravada y uso de documento falso.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna a la línea 123 o a través de los canales institucionales cualquier caso de estafa en la región.

