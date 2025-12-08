Estos son los cierres viales que tendrá Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe
La ciudad se prepara para darle el último adiós al senador víctima de la violencia. El país sigue de luto.
Noticias RCN
05:37 p. m.
El país está de luto por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Durante más de dos meses, estuvo batallando en una UCI.
Uribe fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio. En un lapso de más de 60 días, se mantuvo la esperanza de volver a verlo en las calles. Sin embargo, en la madrugada del lunes 11 de agosto falleció.
Falleció Miguel Uribe Turbay
En lo corrido de los meses, las autoridades han llevado a cabo las respectivas investigaciones que han resultado con varias capturas.
Las muestras de apoyo y actos simbólicos han sido masivas. En el capitolio del Congreso se lleva a cabo la cámara ardiente, en la que no solamente parlamentarios colegas, sino también ciudadanos se han acercado a rendirle honor.
Mañana, miércoles 13 de agosto, se llevará a cabo el cortejo fúnebre en Bogotá. Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cierres viales.
Cierres viales en Bogotá
- Entre calle 7 y calle 19 con carrera 10 y carrera 7 (cierre total): desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del 13 de agosto.
- Entre carrera 7 con calle 11 y calle 26 (cierre total): desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. del 13 de agosto.
- Entre calle 19 con carrera 4 y carrera 10 (cierre total): desde la 1:00 p.m. del 9 de agosto hasta las 4:00 p.m. del 13 de agosto.
- Entre carrera 10 con calle 6 y calle 26 (cierre calzada oriental mixta): desde la 1:00 p.m. del 9 de agosto hasta las 4:00 p.m. del 13 de agosto.
- Entre calle 26 con carrera 30 (NQS) y carrera 5 (cierre total): desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del 13 de agosto.
- Entre calle 24 con diagonal 22 Bis y carrera 17 (cierre total): desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del 13 de agosto.