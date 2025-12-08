Estos son los cierres viales que tendrá Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe

El país está de luto por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Durante más de dos meses, estuvo batallando en una UCI.

Uribe fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio. En un lapso de más de 60 días, se mantuvo la esperanza de volver a verlo en las calles. Sin embargo, en la madrugada del lunes 11 de agosto falleció.

Falleció Miguel Uribe Turbay

En lo corrido de los meses, las autoridades han llevado a cabo las respectivas investigaciones que han resultado con varias capturas.

Las muestras de apoyo y actos simbólicos han sido masivas. En el capitolio del Congreso se lleva a cabo la cámara ardiente, en la que no solamente parlamentarios colegas, sino también ciudadanos se han acercado a rendirle honor.

Mañana, miércoles 13 de agosto, se llevará a cabo el cortejo fúnebre en Bogotá. Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cierres viales.

Cierres viales en Bogotá

Entre calle 7 y calle 19 con carrera 10 y carrera 7 (cierre total): desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del 13 de agosto.

Entre carrera 7 con calle 11 y calle 26 (cierre total): desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. del 13 de agosto.