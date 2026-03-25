Condenan a más de 20 años de cárcel a senador Ciro Ramírez por desvío millonario de contratos públicos

Este miércoles 25 de marzo, Noticias RCN conoció en primicia que, la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en contra de un senador en ejercicio, tras encontrarlo responsable de irregularidades relacionadas con contratación pública.

La decisión judicial se centra en hechos ocurridos entre 2020 y 2022, en los que se habría utilizado influencia institucional para direccionar recursos.

Condenan a 23 años de cárcel a senador Ciro Ramírez

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de 20 años de prisión al senador Ciro Ramírez, al concluir que utilizó su poder e influencias para intervenir en procesos de contratación pública y desviar recursos.

De acuerdo con la sentencia, entre 2020 y 2022 el congresista habría incidido en el Departamento de Prosperidad Social para direccionar contratos y cometer irregularidades en la ejecución de obras.

El caso involucra al menos 15 contratos que suman cerca de 90 mil millones de pesos, distribuidos en cinco departamentos del país.

Testigo reveló detalles del direccionamiento de recursos del que se le acusa a Ciro Ramírez

Uno de los elementos clave en la decisión del alto tribunal fue el testimonio de Pablo César Herrera, considerado testigo fundamental en el proceso. Herrera, quien fue capturado por la justicia y estuvo al frente de uno de estos proyectos, reveló detalles sobre cómo se habría estructurado el entramado.

Según su declaración, existió una reunión determinante en la sede del DPS en la que se habría acordado la contratación irregular.

Además, relató ante la justicia que, al parecer, el senador Ciro Ramírez lo buscó mientras se encontraba en prisión, con el propósito de pedirle que omitiera información ante las autoridades.

Con base en estas pruebas, la Corte condenó al congresista por tres delitos: concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, también tomó decisiones clave frente al cumplimiento de la pena: le negó la suspensión de la ejecución de la condena y rechazó el beneficio de prisión domiciliaria, lo que implica que deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.

El proceso aún podría tener un nuevo capítulo. En caso de que la defensa decida apelar, el expediente pasaría a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sería la encargada de emitir una decisión definitiva.

Una vez ese fallo quede en firme, la condena se consolidará jurídicamente.