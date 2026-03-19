Cundinamarca ha registrado 117 emergencias por las lluvias en 2026: 40% en marzo

Cundinamarca mantiene activa la alerta por las lluvias tras los eventos registrados la tarde del miércoles 18 de marzo, en varios municipios del departamento.

De acuerdo con el gobernador, Jorge Emilio Rey, emergencias se reportaron en diversos puntos, generando afectaciones en la infraestructura y movilidad, especialmente en Pacho, San Francisco y Facatativá.

Según el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Eduardo Rozo, “entre enero y marzo de 2026, se han registrado 117 emergencias en Cundinamarca, que han afectado a 50 municipios”.

Y “solo entre el 1 y el 19 de marzo tenemos 46 eventos. Cerca del 40% de los eventos presentados en Cundinamarca han ocurrido en los primeros 19 días de marzo”.

¿A qué se deben las lluvias en el departamento?

Rozo explicó en diálogo con Noticias RCN que las lluvias de los últimos días son producto de “la transición del frente frío y el inicio de la primera temporada de lluvias; lo que implicó ayer, miércoles, el registro de otros 16 eventos en nueve municipios: Pacho, San Francisco, La Vega, Quipile, Faca, El Peñón, Anolaima, Albania y Gachetá”.

Sin duda, el municipio más afectado, a la fecha, es Facatativá, con 15 barrios y 10 veredas de la zona rural inundados, tras el desbordamiento del río Botello y el colapso del sistema de acueducto y alcantarillado.

Vías afectadas por deslizamientos y la pérdida de bancada:

Tras las lluvias del miércoles en la tarde, Rozo informó que “se reportaron afectaciones en la vía que conduce de Bogotá a los municipios de La Vega y Villeta, en dos puntos específicos y en ambos sentidos”, pero “fueron atendidos, directamente por la concesión vial y, hoy, hay paso controlado en ambos sectores, en los kilómetros 33 y 41”.

También “por el desbordamiento del río Negro, se registraron afectaciones en la vía departamental, que conduce del municipio de Pacho a La Palma, con una pérdida parcial de bancada”.

Y, de eventos meteorológicos anteriores, se registran afectaciones adicionales en la vía Bogotá – Choachí, a la altura del Alto de la Virgen y sobre el corredor Bogotá – La Mesa, por deslizamientos en algunos tramos.

Sin embargo, “en el departamento, conforme a lo sucedido en 2025”, se mantiene “la declaratoria de calamidad pública, con la que existe un plan de acción específico, que fue formulado en noviembre, y tiene un horizonte de ejecución de actividades para atender todos los eventos que sucedan con ocasión de la temporada de lluvias”.