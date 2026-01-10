Colombia busca invertir seis billones de pesos en escudo antidrones para combatir ataques de grupos armados

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de un escudo nacional antidrones, un proyecto ambicioso destinado a controlar el espacio aéreo del país y frenar los ataques terroristas perpetrados por grupos armados mediante aeronaves no tripuladas.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, contempla una inversión total de seis billones de pesos.

Escudo nacional antidrones en Colombia

Un escudo antidrones es un sistema de radar con los cuales esperan controlar el espacio aéreo en Colombia para saber cuáles aeronaves no tripuladas cuentan con permisos de vuelo. Adicionalmente, se implementarán inhibidores de señal capaces de neutralizar drones operados por las disidencias de las Farc y el ELN, permitiendo derribarlos cuando estos representen una amenaza.

El proyecto se estructura en tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Con una primera inyección económica de un billón de pesos, se adquirirán sistemas de radar para monitorear el espacio aéreo colombiano para los drones y sistemas inhibidores de señal altamente efectivos usados en varios países del mundo.

En los próximos días, el Gobierno sostendrá reuniones con empresas del sector privado para obtener propuestas e inversiones que permitan alcanzar la meta de financiación total.

La contratación se realizará de gobierno a la compañía, con acompañamiento del país o del estado al cual pertenece esa compañía fabricante y a través de contratación directa.

La urgencia del proyecto responde a cifras alarmantes. Solo en 2025 se registraron más de 325 ataques con drones en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Estos incidentes dejaron aproximadamente 215 víctimas entre militares, policías y civiles, según informes del Gobierno Nacional.

"Este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario perderemos muchas vidas", señaló Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

La tecnología que se implementará permitirá no solo detectar drones no autorizados, sino también neutralizarlos activamente antes de que puedan ejecutar ataques contra la población o las fuerzas de seguridad.

Respuesta de las autoridades

El escudo antidrones representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad colombiana. En las semanas más recientes, el general Hugo López, recién nombrado comandante de las Fuerzas Militares, reveló que actualmente cuentan con aproximadamente 1.500 equipos antidrones distribuidos por el territorio nacional.

“Ya tenemos más o menos unos 1.500 equipos que están distribuidos en todo el territorio nacional, fortaleciendo unidades estratégicas, operacionales y tácticas", explicó el general López.