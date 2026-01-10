CANAL RCN
Colombia Video

Colombia busca invertir seis billones de pesos en escudo antidrones para combatir ataques de grupos armados

Con estos sistemas de radar se busca controlar el espacio aéreo del país para identificar drones operados por grupos terroristas.

Noticias RCN

enero 10 de 2026
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de un escudo nacional antidrones, un proyecto ambicioso destinado a controlar el espacio aéreo del país y frenar los ataques terroristas perpetrados por grupos armados mediante aeronaves no tripuladas.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, contempla una inversión total de seis billones de pesos.

Perrito es encontrado incinerado y mutilado en Bogotá: comunidad exige justicia
RELACIONADO

Perrito es encontrado incinerado y mutilado en Bogotá: comunidad exige justicia

Escudo nacional antidrones en Colombia

Un escudo antidrones es un sistema de radar con los cuales esperan controlar el espacio aéreo en Colombia para saber cuáles aeronaves no tripuladas cuentan con permisos de vuelo. Adicionalmente, se implementarán inhibidores de señal capaces de neutralizar drones operados por las disidencias de las Farc y el ELN, permitiendo derribarlos cuando estos representen una amenaza.

El proyecto se estructura en tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Con una primera inyección económica de un billón de pesos, se adquirirán sistemas de radar para monitorear el espacio aéreo colombiano para los drones y sistemas inhibidores de señal altamente efectivos usados en varios países del mundo.

En los próximos días, el Gobierno sostendrá reuniones con empresas del sector privado para obtener propuestas e inversiones que permitan alcanzar la meta de financiación total.

La contratación se realizará de gobierno a la compañía, con acompañamiento del país o del estado al cual pertenece esa compañía fabricante y a través de contratación directa.

La urgencia del proyecto responde a cifras alarmantes. Solo en 2025 se registraron más de 325 ataques con drones en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Estos incidentes dejaron aproximadamente 215 víctimas entre militares, policías y civiles, según informes del Gobierno Nacional.

"Este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario perderemos muchas vidas", señaló Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

La tecnología que se implementará permitirá no solo detectar drones no autorizados, sino también neutralizarlos activamente antes de que puedan ejecutar ataques contra la población o las fuerzas de seguridad.

ARC Simón Bolívar ultima preparativos en Punta Arenas antes de zarpar hacia la Antártida
RELACIONADO

ARC Simón Bolívar ultima preparativos en Punta Arenas antes de zarpar hacia la Antártida

Respuesta de las autoridades

El escudo antidrones representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad colombiana. En las semanas más recientes, el general Hugo López, recién nombrado comandante de las Fuerzas Militares, reveló que actualmente cuentan con aproximadamente 1.500 equipos antidrones distribuidos por el territorio nacional.

“Ya tenemos más o menos unos 1.500 equipos que están distribuidos en todo el territorio nacional, fortaleciendo unidades estratégicas, operacionales y tácticas", explicó el general López.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Perrito es encontrado incinerado y mutilado en Bogotá: comunidad exige justicia

Antártida

ARC Simón Bolívar ultima preparativos en Punta Arenas antes de zarpar hacia la Antártida

Cali

596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados

Otras Noticias

Deportivo Cali

¡Deportivo Cali está muy cerca de quedarse con una figura del Junior de Barranquilla! Esto se reveló

El club 'azucarero' se sigue posicionando como uno de los mejores equipos que se ha reforzado para el 2026.

Venezuela

¿Cuántos presos políticos ha liberado el régimen venezolano a 48 horas de anunciar las excarcelaciones?

Apenas un 1% de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen han podido reencontrarse con sus familias.

Artistas

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe de su salud

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de enero de 2026

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?