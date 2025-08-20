Detuvieron a su esposo y le detectaron cáncer: colombiana regresó de EE. UU. sin el sueño americano

El sueño americano que emprendió Laura Arenas hace cuatro años juntos a su familia fue truncado por la detención, la enfermedad y el dolor de una separación.

La detención de su esposo, la falta de documentos legales y un diagnóstico de cáncer agresivo la obligaron a regresar a Colombia.

¿Cuál es la historia de la colombiana que regresó de EE. UU.?

Laura Arenas, una madre colombiana de 32 años, dejó Estados Unidos este miércoles 20 de agosto tras vivir una de las experiencias más difíciles de su vida.

Viajó junto a su hijo con destino a Cartago, Valle del Cauca, después de haber pasado casi cuatro años residiendo en ese país.

La decisión estuvo motivada por una serie de hechos que destruyeron el proyecto que había comenzado con su esposo en 2022.

¿Cómo empezó todo?

Hace poco más de tres años, Laura y su pareja, Luis Ángel Espinal, emprendieron el camino hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Llegaron con su hijo, un adolescente de 13 años que vive con una discapacidad, con la esperanza de darle un futuro más estable.

Durante ese tiempo intentaron regularizar su situación, pero el proceso de asilo político resultó fallido.

Pedí asilo. Lastimosamente el abogado que contraté hizo mal el procedimiento y me negaron el asilo, y por eso nos dieron la orden de deportación.

Pero el panorama cambió hace dos meses, cuando agentes de inmigración detuvieron a Luis Ángel en Florida.

De ahí, la situación se agravó aún más días después, cuando Laura comenzó a sentirse enferma y fue diagnosticada con cáncer gástrico con metástasis, una enfermedad agresiva que requiere atención inmediata.

Sin embargo, su condición migratoria le impidió acceder a un seguro de salud, y los costos del tratamiento eran imposibles de asumir.

Fue muy difícil encontrar la manera de empezar mi tratamiento.

Viajó desde Estados Unidos sin saber nada de su esposo

La falta de opciones la obligó a abandonar el país y regresar a Colombia para buscar atención médica.

Me voy dejando a la familia que mi corazón eligió en este país. Eso me tiene bastante conmovida. Mi familia me está esperando obviamente con los brazos abiertos. Están muy felices de mi regreso. Ya me tienen una cita con un oncólogo en Pereira.

Ahora, la separación de su esposo sigue siendo la carga más dolorosa. No lo ha visto en más de 60 días, ya que permanece detenido.