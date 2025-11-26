Colombiano que habría intercambiado drogas por armas con gobierno del Medio Oriente será extraditado
La Fiscalía estadounidense sugiere que intercambiaba drogas por armas procedentes del gobierno derrocado de Bashar al Asad.
Noticias RCN
AFP
02:01 p. m.
La trama que une cocaína del ELN con armas procedentes del gobierno derrocado de Bashar al Asad dio un giro decisivo en las últimas: la Corte Suprema de Justicia emitió un “concepto favorable a la solicitud de extradición” del colombiano de origen libanés Wisam Kherfan-Okde hacia Estados Unidos, según un documento fechado el 20 de noviembre que llegó a manos de la agencia AFP.
La justicia estadounidense sugiere que Kherfan-Okde actuaba como un enlace entre Al Asad y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para obtener armamento de Siria a cambio de cocaína, una acusación que lo ubica en el centro de un entramado criminal que cruzaba el Atlántico. Washington lo señala por conspiración, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.
Colombia, México, Panamá, Líbano, Siria, Ghana y Marruecos eran "la arena de juegos" de Kherfan-Okde:
De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, el colombiano integraba un esquema internacional de narcotráfico, contrabando de armas y lavado de activos que operaba entre Colombia, México, Panamá, Líbano, Siria, Ghana y Marruecos, y que también hacía negocios con el cártel de Sinaloa.
La red era dirigida por el libanés Antoine Kassis, capturado a inicios de año en Kenia y posteriormente extraditado a los EE. UU.
ELN provocó el levantamiento de los diálogos de paz con el Gobierno Petro a inicios del 2025:
El avance del proceso contra Kherfan-Okde ocurre mientras el ELN, guerilla que se financia con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el robo de combustibles y el secuestro, atraviesa un momento político convulso, tras romper los diálogos con el Gobierno Petro en enero.
Con la decisión de la Corte, Kherfan-Okde se prepara para enfrentarse a la justicia estadounidense por un entramado que mezcla guerra, narcotráfico y geopolítica, generando una serie de preguntas sobre las economías ilícitas que alimentan el conflicto armado en Colombia.