Por incumplimiento en los precios de la gasolina, estaciones de servicio serán sancionadas

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía realizó 86 visitas a estaciones de servicio en Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá para verificar si cumplen sus obligaciones técnicas y laborales y otras 25 visitas, en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a estaciones en Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada para verificar si aplicaron la reducción establecida por el Gobierno Nacional, desde el primero de febrero, a los precios de los combustibles.

En el primer grupo de visitas encontraron que “más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentaron algún tipo de riesgo o incumplimiento laboral, técnico u operativo”.

No cumplir con la normativa vigente ni la Política de Trabajo Digno y Decente, que establece parámetros técnicos, ambientales y de seguridad en sus instalaciones, habría llevado al Gobierno Nacional a iniciar procesos administrativos en contra de 70 de las estaciones visitadas.

Estaciones serán multadas por incumplimientos en el precio de la gasolina:

De otro lado, en el grupo de visitas realizadas a 25 estaciones, la Dirección de Hidrocarburos advirtió que no habían aplicado el descuento de 500 pesos que el Gobierno colombiano ordenó a partir del primero de febrero y debía reflejarse de manera inmediata, tras la expedición de la Circular 40006.

“Los controles realizados evidenciaron que más del 20% de las estaciones no aplicaron la reducción del precio del combustible establecida por el Gobierno nacional desde el 1 de febrero de 2026”, se lee en el documento de la cartera de Minas y Energía.

Ese 20% se pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para que realice las sanciones e imponga las multas a las que haya lugar, según el régimen sancionatorio.

Con los cinco incumplimientos detectados en los precios de los combustibles, son 75 las estaciones sobre las que el Gobierno realizará procesos sancionatorios, en coordinación con los ministerios de Minas y Energía, Trabajo y la SIC.