Ya está listo el primer batallón antidrones del Ejército: así funcionará

Frente a 313 ataques con drones explosivos entre abril de 2024 y el 1° de septiembre, el Ejército activará la unidad en Boyacá.

septiembre 26 de 2025
04:32 p. m.
Entre el 1 de abril de 2024 y el 1 de septiembre del presente año se registraron 313 ataques con drones cargados con explosivos dirigidos contra la fuerza pública.

La mayoría se concentró en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño (209 ataques), y el saldo de estas agresiones incluye 2 civiles y 14 uniformados fallecidos.

En respuesta a esa escalada, Noticias RCN informó que el primer batallón antidrones del Ejército ya está listo para entrar en funcionamiento en Firavitoba, Boyacá.

¿Qué motivó la creación del batallón antidrones?

La multiplicación de ataques con drones explosivos y su concentración en regiones afectadas por grupos armados ilegales llevó al Ejército a crear una unidad especializada.

El incremento en la frecuencia y la letalidad de los atentados, que en muchos casos han sido atribuidos a disidencias vinculadas a Iván Mordisco, obligó a diseñar una respuesta.

¿Cómo funcionará el batallón antidrones?

El batallón antidrones estará emplazado en Firavitoba, Boyacá. La dotación inicial contempla más de 250 hombres y mujeres entre oficiales, suboficiales y soldados que ya están preparados para iniciar operaciones.

Esa dotación humana combina unidades de vigilancia, operadores remotos de sistemas aéreos, personal técnico para mantención y equipos C-UAS, además de equipos de mando y control; sin embargo, la información entregada se limita a la cifra de personal y no desglosa roles específicos.

¿Qué tendrá el batallón antidrones?

A mediano plazo, la unidad prevé integrar más de 300 unidades entre drones de diversas categorías, con distintos alcances y autonomías, y sistemas antidrones (C-UAS).

Según lo expresado, la combinación incluirá plataformas aéreas propias para vigilancia y posible respuesta, así como tecnologías dedicadas a detección y neutralización de vehículos no tripulados.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el batallón antidrones?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el inicio de la unidad:

A finales de este mes estaremos activando el batallón antidrones de nuestro Ejército. Tenemos capacidades antidrones.

Asimismo, mencionó conversaciones con socios internacionales. En particular, afirmó que hay disposición de Estados Unidos y Emiratos Árabes para instalar plantas en Colombia y así desarrollar capacidades locales de drones y antidrones.

