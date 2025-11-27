CANAL RCN
Revelan cómo disidencias controlan escuelas, fincas y preparan atentados: se hacen pasar por jornaleros

Una audiencia reservada expuso cómo el Frente Joaquín González, intimida a campesinos, infiltra fincas y cita extorsiones dentro de escuelas.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
09:48 a. m.
Durante meses, se ha documentado cómo alias Marcos, señalado de estar detrás de amenazas contra la gobernadora del Tolima, ha logrado eludir repetidos dispositivos de búsqueda, escapando de operativos diseñados para capturarlo.

Ahora, una audiencia clave a la que Noticias RCN tuvo acceso en exclusiva revela el nivel de penetración territorial y social del Frente Joaquín González, una estructura criminal subordinada a alias Calarcá y considerada una de las más fuertes en criminalidad en la región.

El material expuesto por la fiscal delegada del caso deja al descubierto prácticas que comprometen directamente a comunidades rurales, instituciones educativas y familias campesinas que viven bajo presión permanente.

Revelan el modo de operar del Frente Joaquín González, al mando de Calarcá

La Fiscalía, en plena audiencia, detalló cómo el Frente Joaquín González no solo mantiene operaciones armadas, sino que ha construido un sistema de dominio que llega a escuelas, veredas y fincas del Tolima, Huila y Meta.

Según lo expuesto, los integrantes de alias Marcos están intimidando a campesinos y sometiendo a poblaciones enteras mediante métodos de coacción que avanzan sin freno.

La fiscal Gloria Isabel Lastra, delegada contra organizaciones criminales, reveló ante el estrado que el grupo cuenta con una red de apoyo compuesta por jóvenes reclutados para vigilar caminos rurales.

Además, operan infiltrados en fincas, simulando ser jornaleros para recopilar información sensible y almacenar explosivos sin levantar sospechas.

Esto les permite pasar desapercibidos, moverse entre la comunidad y planear acciones violentas desde el interior de los predios.

Disidencias realizan extorsiones al interior de escuelas con menores presentes

Pero la situación adquiere un nivel aún más grave cuando la Fiscalía describe que incluso utilizan escuelas para convocar reuniones donde imponen cuotas económicas.

En esos mismos espacios donde hay presencia de menores, los cabecillas citan a los habitantes, presionan, fijan montos de pago y dejan claras las consecuencias para quien se niegue.

La fiscal también indicó que la estructura maneja un componente de finanzas y coacción que opera bajo reglas estrictas: convocan encuentros en colegios y en sitios comunitarios para obligar a los delegados de las veredas a entregar dinero periódicamente o apoyar con logística y desplazamientos.

Así es como controlan los caminos rurales para ejecutar atentados

De acuerdo con lo expuesto, los hombres de alias Marcos manejan armas largas, instalan puntos de observación y definen horarios de tránsito en zonas rurales.

Asimismo, controlan trochas, vigilan movimientos de los habitantes y determinan quién puede desplazarse y a qué horas, ejerciendo un dominio absoluto sobre la movilidad local.

Los hallazgos de la Fiscalía también señalan que esta estructura, dependiente de alias Calarcá, se mueve entre prácticas de infiltración, homicidios selectivos y la planeación de atentados con explosivos.

