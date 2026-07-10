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Menor de 14 años despareció misteriosamente en Cali: todas sus pertenencias quedaron en la casa

Saudy Valeria Salinas fue vista por última vez después de que su mamá saliera de su vivienda en el barrio Marroquín III.

Valentina Bernal

octubre 07 de 2026
01:19 p. m.
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La incertidumbre crece en Cali por la desaparición de Saudy Valeria Salinas, una niña de 14 años, de quien su familia no tiene noticias desde el pasado domingo.

La menor se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio Marroquín 3, en el oriente de la ciudad, cuando su mamá salió durante unos minutos para comprar unos medicamentos. Al regresar, descubrió que Saudy ya no estaba.

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Desde entonces comenzó una búsqueda que se ha extendido por diferentes sectores de Cali y que ahora cuenta también con la intervención de las autoridades.

¿Cómo fue la desaparición de la niña de 14 años en Cali?

Yuli Zúñiga, madre de Saudy, contó que salió a comprar medicamentos y estuvo fuera aproximadamente media hora, pero cuando volvió a la vivienda, la menor ya no se encontraba allí.

Inicialmente, la mujer esperó pensando que posiblemente su hija había salido a visitar a alguna amiga. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar sin recibir noticias de ella.

Ya pasadas las horas, 10, 11, 12 de la noche y nada de ella, pues salgo a buscarla.

Desde ese momento, familiares y vecinos emprendieron la búsqueda.

¿Qué pistas han recibido sobre Saudy?

La familia asegura que ha recibido varios mensajes a través de redes sociales en los que algunas personas dicen haber visto a la menor en Manuela Beltrán, otro sector del oriente de Cali.

Ante esas versiones, sus familiares se desplazaron hasta el lugar, repartieron volantes y preguntaron entre los habitantes del sector.

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Sin embargo, al llegar no encontraron información concreta que permitiera establecer dónde podría estar la niña.

Por ahora, esas versiones hacen parte de las pistas que intenta verificar la familia y que mantienen abierta la búsqueda.

¿Cómo estaba vestida la menor?

Al momento de su desaparición, Saudy Valeria llevaba una camiseta blanca, un short de jean y sandalias.

Un elemento que también llama la atención de la familia es que su celular y todas sus pertenencias quedaron en la vivienda. Este detalle hace parte de la información que están entregando para intentar establecer qué ocurrió con la menor después de que salió de su casa.

¿A qué se dedicaba la menor que desapareció en Cali?

Saudy no solo es reconocida por su familia. También hace parte de la Asociación Cultural El Chontaduro, donde participaba en diferentes actividades pedagógicas y artísticas. Entre ellas estaban espacios de teatro, pintura, biblioteca y presentaciones culturales.

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Por eso, quienes hacen parte de esta comunidad también han sentido profundamente su ausencia y se han sumado al llamado para encontrarla.

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