"Solo tengo la información que le vi a un periodista": concejal que denunció caso de abuso a niña indígena de militar estadounidense

La reciente denuncia sobre la violación de menores de edad del pueblo indígena nukak en San José del Guaviare, ha provocado toda una cascada de cuestionamientos y rechazo desde diferentes frentes políticos.

El concejal de Bogotá José Cuesta Novoa (Pacto Histórico) hizo una denuncia a través de sus redes sociales en las que llegó a aseverar que "en 2019 un militar norteamericano violó una niña nukak de 10 años, a la cual dejo embarazada", todo esto basándose en una investigación periodística que fue realizada por el periodista Gerardo Reyes.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las graves acusaciones hechas por el concejal y afirmó que espera que la Fiscalía General haya avanzado en las investigaciones que presuntamente involucran a miembros de la Fuerza Pública colombiana "para tomar las acciones pertinentes".

¿Hay una dignidad de la Patria? ¿Hay una dignidad de la madre tierra?



Sí y mil veces sí. La dignidad de sus mujeres y de sus niñas que nadie debe mancillar. https://t.co/hPJWt10vBu — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 11, 2023

En entrevista con NoticiasRCN.com, el concejal se refirió a las pruebas que tendría para hacer la denuncia y las acciones que espera que sean tomadas desde el Estado, entre ellas, afirmó que el ICBF debería instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Guaviare para atender esta compleja problemática.

¿Qué pruebas tiene sobre esa denuncia tan grave que asocia a un miembro del Ejército de Estados Unidos con el caso de la violación de una menor nukak?

Bueno, yo tengo que ser absolutamente sincero. Yo lo que hice fue escuchar con asombro y completamente pasmado la información del periodista Gerardo Reyes, a través de Univisión. Obviamente, eso me conmovió y me llevó a la decisión de que voy a estar permanentemente activo en función de recabar más y más información sobre esta situación absolutamente miserable como la que él denuncia, que tiene que ver con el hecho de que se produjo en el año 2019 una violación por parte de los miembros del Ejército norteamericano.

Estoy tras la pista -entre otras cosas quiero que lo sepa- porque a raíz del trino que yo hice se ha comunicado bastante gente conmigo y hay una persona que me ha prometido entregarme información que es muy importante.

¿Pero entonces por qué llegar a aseverar que hubo violaciones por parte de militares norteamericanos?

En el gobierno de Andrés Pastrana se firma un documento que es gravísimo y tiene que ver exactamente con lo de este militar de 2019 y es que el Estado colombiano firmó un acuerdo con los Estados Unidos para que las actuaciones de los soldados norteamericanos en territorio colombiano -como suelen hacerlo en otras partes del mundo- estén cobijados por una figura de inmunidad. Yo recuerdo que si efectivamente sucedió, yo quiero tener el documento. Cuando tenga el documento haré un trino mostrando el documento y mostrando con ello que definitivamente si es así.

La embajada de Estados Unidos comunicó que en territorio colombiano no ha habido presencia de militares norteamericanos y no han incurrido violaciones, ¿qué opinión le merece?

Me parece que esa información de la embajada tiene que estar digamos en suspenso, en paréntesis, porque hay demasiadas versiones respecto a que digamos en el Guaviare, en el sentido de que efectivamente el hecho sí sucedió. Dos, algo que me llamó la atención del comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos es que “no había presencia de tropas gringas en Colombia”. Eso no se lo cree nadie.

¿Qué acciones cree que se deberían hacer para seguir visibilizando esta problemática?

Estamos mirando con algunos sectores sociales de Derechos Humanos a ver si logramos adelantar una jornada de movilización para ir a adelantar en la calle 40, unas movilizaciones en rechazo de todo ese tipo de actuaciones que mancillan la soberanía y la dignidad nacional en Colombia, a partir de prácticas tan absolutamente horrorosas.

Ahora lo que se necesita es que sociedad civil y Estado logren liberar esa calle 40 y no solamente la calle 40, sino en este caso el departamento de prácticas absolutamente infames que son completamente ajenas a una condición propia de civilización humana en la que nos encontramos.

¿Usted cree que con esta caravana va a ser suficiente sabiendo que este es un problema histórico?

No, no soy ingenuo. Esto lo resuelve una acción decidida del Estado. Es evidente que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que cobrar un papel fundamental aquí porque estamos hablando de la protección de niñas, niños y adolescentes, pero también tiene que haber una firmeza institucional muy grande por parte de la Fiscalía y de los órganos de investigación de carácter judicial que nos permitan saber, por ejemplo, cuáles militares colombianos miembros de la Fuerza Pública han participado de esas repugnantes jornadas de "nuquear" porque así lo llaman y el mismo Presidente lo ha dicho, espera cuanto antes la información por parte del Ministerio de Defensa.

¿Qué cree de que el comandante de la Policía de Guaviare diga que "no tenemos la certeza que sucedan las violaciones contra menores"?

Él se queda en el ámbito de la superficialidad. Él da por sentado que hay una situación muy grave en donde los padres de las niñas nukak, alimentan, promueven que las niñas vayan allí porque están en medio de una situación de hambre generalizada.

¿Usted considera que el ICBF ha sido negligente en su labor o es una responsabilidad colectiva del Estado?

Es una responsabilidad colectiva del Estado. Obviamente, sobresalen unas agencias cuyos roles y competencias en este caso son prioritarios. Es evidente, no puede ser posible, que el director regional del ICBF y en un afán de minimizar la identidad y la dimensión del problema a decir algo así como que "la cosa ya no es tan grave, porque antes era peor".

Entonces evidentemente yo sí lo digo con toda claridad, yo esperaría que el ICBF hoy mismo estableciera un PMU permanente en la calle 40 para darle atención y protección a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes de las poblaciones de los pueblos indígenas nukak.