“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, Álvaro Uribe sobre Miguel Uribe

En una carta cargada de dolor, indignación y llamados a la acción, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un atentado el pasado 7 de junio. El mensaje, leído este martes, mezcla el recuerdo íntimo del dirigente con duras acusaciones y reflexiones políticas sobre el rumbo del país.

“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, inicia el texto, describiendo a Miguel como un “gran patriota” que dedicó su juventud a amar a Colombia. Uribe lamenta no solo la pérdida de un joven estudioso, de carácter firme y argumentos sólidos, sino también el golpe a su familia, a la que calificó como ejemplo de fortaleza.

Señalamientos al Gobierno y pedido de justicia

El expresidente responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro de haber instigado un clima de hostilidad que, a su juicio, habría alimentado el ataque contra Miguel Uribe. Recordó que el mandatario acusó de manera reiterada al expresidente Julio César Turbay, abuelo del senador, de crímenes y torturas, “ignorando su contribución al proceso de paz con el M-19” y el asesinato de Diana Turbay, madre de Miguel, a manos del narcoterrorismo.

Uribe reclamó que el magnicidio sea esclarecido hasta llegar a sus autores intelectuales y pidió la ayuda de agencias de inteligencia de países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel. “Es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente”, afirmó.

En su mensaje, también reivindicó el papel de Miguel como un opositor democrático que jamás apeló a la violencia y que combatió “con ejemplar valor civil” el narcotráfico y otras fuentes de financiación del crimen.

El exmandatario destacó la preparación y proyección política del senador asesinado, afirmando que estaba listo para ejercer la Presidencia “con decoro, nobleza y firmeza” y para enfrentar lo que calificó como amenazas contra la democracia.

“Miguel fue un artesano político excepcional, de alta gama. Sus armas eran los argumentos. Fue prudente, pero no dejó de expresar lo que pensaba”, escribió Uribe, quien cerró la carta con un mensaje a la familia del senador: “Alejandro, crecerás rodeado del cariño de este gran pueblo colombiano. Desde el cielo te protegerá tu padre con el ejército de tu abuela Diana y de tu bisabuela Nydia.”

Con un tono que alterna entre la despedida personal y la advertencia política, Uribe insistió en que las “campanas que anuncian su prematura partida” también son una convocatoria para continuar las batallas que Miguel libraba en defensa de la democracia.