Condenan a cabecilla del Clan del Golfo que aceptó ordenar 30 homicidios en la región Caribe

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo, en el que reconoció haber ordenado, a través de la cadena de mando, al menos 30 asesinatos.

Confinados en el sur de Bolívar piden corredor humanitario para buscar alimentos y atender a enfermos
Foto: AFP

enero 18 de 2026
09:28 a. m.
Un juez penal de conocimiento de Santa Marta condenó a 24 años de prisión a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, conocido con los alias de 5-7 o ‘Samuel’, señalado cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo, tras comprobarse su responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en el norte del país.

Cabecilla del Clan del Golfo fue condenado por homicidios

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo, en el que reconoció haber ordenado, a través de la cadena de mando, al menos 30 asesinatos perpetrados entre febrero y junio de 2022 en distintos municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Las investigaciones establecieron que varios de estos crímenes hicieron parte de una ofensiva criminal ejecutada por el grupo armado ilegal como represalia por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo.

En ese contexto, se desató una ola de violencia que tuvo como blanco tanto a civiles como a sectores productivos de la región.

Según el ente acusador, varias de las víctimas eran comerciantes y ciudadanos que, pese a las amenazas, se negaron a cerrar sus negocios, a pagar extorsiones o a abandonar las zonas donde desarrollaban sus actividades económicas.

Entre los hechos atribuidos a Córdoba Trujillo se encuentra el asesinato de un conductor de tractomula, ocurrido el 6 de mayo de 2022 en la Ruta del Sol, a la altura del municipio de El Copey, Cesar.

En ese ataque, hombres armados del Clan del Golfo dispararon contra varios vehículos de carga, causando la muerte del transportador.

Ese mismo día, en Pivijay, Magdalena, se registró otro crimen cuando dos comerciantes que mantenían abierto un establecimiento de abarrotes fueron abordados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Los delitos por los que fue condenado un cabecilla del Clan del Golfo

Por estos y otros hechos, el juez halló culpable a Córdoba Trujillo de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todos agravados.

Además, fue condenado por fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y uso ilícito de redes de comunicación.

