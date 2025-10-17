CANAL RCN
Colombia

Condenan a Felipe Rocha por millonaria pirámide ganadera: deberá pagar más de $16.000 millones

La justicia colombiana halló responsable a Felipe Rocha por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como de estafa agravada en modalidad masa.

Justicia.
Justicia. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Felipe Miguel Rocha, empresario y socio de Agropecuaria Achury Viejo, fue condenado a seis años y dos meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento que generó pérdidas superiores a 36.000 millones de pesos.

Entre 300, agredieron a uniformados que capturaron a sujeto que portaba un arma de fuego sin permiso
RELACIONADO

Entre 300, agredieron a uniformados que capturaron a sujeto que portaba un arma de fuego sin permiso

El Juzgado 50 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá lo halló responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como de estafa agravada en modalidad masa.

Rocha aceptó cargos por la “pirámide ganadera”

El fallo, que no contempla prisión domiciliaria, se produjo tras un preacuerdo con la Fiscalía en el que Rocha aceptó los cargos.

El caso, conocido como la “pirámide ganadera”, involucró a empresarios, dirigentes políticos, comerciantes y figuras de la élite bogotana. Entre las víctimas figura incluso el hijo de un expresidente de Colombia, lo que evidencia el alcance del fraude.

La resolución judicial ordena la devolución total de los fondos a los afectados, marcando un precedente en los procesos de intervención económica en el país.

Se habilita paso vehicular en la calle 26 tras jornada de disturbios en Bogotá
RELACIONADO

Se habilita paso vehicular en la calle 26 tras jornada de disturbios en Bogotá

Rocha deberá devolver $16.224 millones y pagar multa por esquema fraudulento

"Producto del preacuerdo, el empresario aceptó su participación en este entramado y se comprometió a restituir a los afectados 16.224 millones de pesos, suma que está garantizada con un contrato de fiducia mercantil. Adicionalmente, pagará una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes", explicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Disturbios en la calle 26 deja estaciones de TransMilenio suspendidas y difícil acceso al aeropuerto
RELACIONADO

Disturbios en la calle 26 deja estaciones de TransMilenio suspendidas y difícil acceso al aeropuerto

El proceso judicial se inició hace más de dos años y culminó recientemente, luego de que las 92 familias afectadas, quienes entregaron cerca de 36.848 millones de pesos, decidieron no apelar la decisión de la jueza que avaló el preacuerdo.

Las autoridades continúan investigando posibles ramificaciones del esquema financiero que sacudió a diversos sectores de la sociedad colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Gustavo Angarita: así fue su trayectoria actoral y las producciones en las que participó

Superintendencia de Industria y Comercio

“Cierre inmediato”: la sanción de la SIC a compañía que ‘recolectaba’ imágenes del iris de las personas en Colombia

Bogotá

Se habilita paso vehicular en la calle 26 tras jornada de disturbios en Bogotá

Otras Noticias

Animales

¿Cómo salvar a un perro pequeño del ataque de uno más grande, según adiestrador?

Estas situaciones son más comunes de lo que parece por lo que un experto reveló varias técnicas para proteger la vida del perro en riesgo.

Finanzas personales

Este es el negocio más rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo, según la IA

La IA reveló cuál es el negocio más rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo.

Cuidado personal

La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos

Artistas

La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”

Viral

Falleció criador de gallos tras ser atacado por uno de sus animales