Condenan a Felipe Rocha por millonaria pirámide ganadera: deberá pagar más de $16.000 millones

Felipe Miguel Rocha, empresario y socio de Agropecuaria Achury Viejo, fue condenado a seis años y dos meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento que generó pérdidas superiores a 36.000 millones de pesos.

El Juzgado 50 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá lo halló responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como de estafa agravada en modalidad masa.

Rocha aceptó cargos por la “pirámide ganadera”

El fallo, que no contempla prisión domiciliaria, se produjo tras un preacuerdo con la Fiscalía en el que Rocha aceptó los cargos.

El caso, conocido como la “pirámide ganadera”, involucró a empresarios, dirigentes políticos, comerciantes y figuras de la élite bogotana. Entre las víctimas figura incluso el hijo de un expresidente de Colombia, lo que evidencia el alcance del fraude.

La resolución judicial ordena la devolución total de los fondos a los afectados, marcando un precedente en los procesos de intervención económica en el país.

RELACIONADO Se habilita paso vehicular en la calle 26 tras jornada de disturbios en Bogotá

Rocha deberá devolver $16.224 millones y pagar multa por esquema fraudulento

"Producto del preacuerdo, el empresario aceptó su participación en este entramado y se comprometió a restituir a los afectados 16.224 millones de pesos, suma que está garantizada con un contrato de fiducia mercantil. Adicionalmente, pagará una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes", explicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

RELACIONADO Disturbios en la calle 26 deja estaciones de TransMilenio suspendidas y difícil acceso al aeropuerto

El proceso judicial se inició hace más de dos años y culminó recientemente, luego de que las 92 familias afectadas, quienes entregaron cerca de 36.848 millones de pesos, decidieron no apelar la decisión de la jueza que avaló el preacuerdo.

Las autoridades continúan investigando posibles ramificaciones del esquema financiero que sacudió a diversos sectores de la sociedad colombiana.