Condenan a hombre que aceptó haber intentado reclutar dos jóvenes para las disidencias

Por medio de amenazas y engaños, hizo que los jóvenes aceptaran viajar desde Tolima hacia Caquetá.

Condenan a reclutador.
Condenan a reclutador. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
08:32 p. m.
En las últimas horas, fue condenado Cristian Camilo Serna Hurtado, quien estando vinculado a las disidencias de las Farc reclutó menores de edad.

Las investigaciones arrojaron que este hombre entabló contacto con dos jóvenes, a quienes mediante amenazas, hizo que se transportaran hacia Caquetá; en donde pretendía enlistarlos al grupo armado.

Hombre amenazó a los jóvenes

Durante la audiencia de acusación, Serna se sometió a la sentencia anticipada. Esto permitió agilizar el proceso y hacer que un juez de conocimiento lo condenara a ocho años y nueve meses de cárcel.

Los casos de reclutamiento se presentaron en agosto de 2024. Según lo expuesto por la Fiscalía, este hombre contactó a una joven de 13 años y a un menor de 17 años en Chaparral, Tolima.

A través de engaños y amenazas contra sus familiares, los adolescentes accedieron a sus intenciones para acompañarlo hacia Caquetá.

Condenado a ocho años y nueve meses

Durante el proceso, este hombre compró los respectivos tiquetes para que ellos viajaran por bus a Guamo. Sin embargo, la mamá de la adolescente se dio cuenta, por lo cual impidió que el recorrido se llevara a cabo.

Si bien la menor alcanzó a subirse al intermunicipal, la Policía pudo interceptarlo y evitar que llegaran al punto establecido. Durante el operativo, también se toparon con Serna, quien fue capturado en flagrancia.

Posteriormente, un fiscal lo imputó y lo enviaron a la cárcel con medida de aseguramiento. Tras la audiencia, recibió la condena.

A finales de junio, la ONU en Colombia dio a conocer el informe ‘Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños’, con el que alertó la preocupante situación de este crimen.

Según el informe presentado por la organización, algunas de las zonas más afectadas por este crimen son Meta, Guaviare, Cauca y Norte de Santander.

