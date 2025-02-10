CANAL RCN
Colombia

Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia

Durante varios años, este hombre utilizó las clases de artes que impartía para cometer los abusos.

Justicia.
Justicia. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:16 p. m.
En las últimas horas, un juez halló culpable y condenó a un hombre que se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente de nueve personas.

José Fener Castaño Carmona, así se llama este hombre. Las investigaciones revelaron que entre 2014 y 2022 se desempeñó como profesor de tiempo completo en una institución de artes.

Abusos ocurrieron durante ocho años

Durante esos ocho años, se aprovechó de su cargo para insinuarse y cometer actos sexuales contra nueve estudiantes. Esto lo hizo durante las clases que impartía, las cuales eran de actuación.

Castaño trabajaba para el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. El 30 de abril de 2023, este hombre presentó su renuncia al cargo. Mediante la resolución 111, la institución se la aceptó el 2 de mayo del mismo año.

“Aprovechando su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes”, así resumió la Fiscalía los actos cometidos por este hombre.

Con las pruebas obtenidas, un juez penal de conocimiento en Cali lo condenó a 14 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual. Al ser una decisión en primera instancia, el docente podrá apelarla.

Líder espiritual habría abusado a cuatro menores de edad

Recientemente, fue enviado a la cárcel un hombre que presuntamente abusó sexualmente de cuatro menores de edad en Valle del Cauca. Esta persona ejercía como tutor y líder espiritual, por lo que, al igual que el caso anterior, se habría aprovechado de ello.

Las pesquisas apuntan que presuntamente abusó a cuatro menores de edad (de nueve a 17 años). Los hechos investigados datan del periodo contemplado de 2011 a 2019.

“Las víctimas habrían sido castigadas físicamente, y ante la posibilidad de que dieran a conocer los delitos a los que eran sometidas, el hombre les ofrecía premios”, enfatizó la Fiscalía.

