CANAL RCN
Colombia

A prisión sujeto que atacó a una mujer que se resistió a una agresión sexual

El caso ocurrió cuando la víctima, una mujer de 56 años, caminaba por un sector residencial y el procesado la interceptó y la golpeó para luego arrastrarla hacia un costado de la vía.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
03:52 p. m.
Un juez de control de garantías envió a prisión a Luis Hernesto Calderón Álvarez, de 21 años, señalado como presunto responsable de un violento ataque contra una mujer que intentó resistirse a una agresión sexual en el municipio de Miraflores, Guaviare.

El caso ocurrió en la madrugada del pasado 26 de septiembre, cuando la víctima, una mujer de 56 años, caminaba por un sector residencial.

Según la investigación, el procesado la interceptó de manera repentina, la golpeó y la derribó, para luego arrastrarla hacia un costado de la vía.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación fue enviado a la cárcel, Luis Hernesto Calderón Álvarez, como presunto responsable de pretender quitarle la vida a una mujer que intentó oponerse a una agresión sexual, en hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, en Miraflores (Guaviare)”, se lee en el comunicado.

Durante la agresión, Calderón habría intentado someterla sexualmente mientras la atacaba con un objeto contundente.

El hecho se prolongó hasta que vecinos de la zona acudieron en auxilio de la mujer, lo que obligó al agresor a huir.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital, donde relató lo sucedido.

Con esa información, la Policía desplegó un operativo que permitió la captura del señalado agresor en las cercanías del lugar.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y acto sexual violento. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez consideró necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

“De acuerdo con la investigación, en horas de la madrugada del día de los hechos, la víctima de 56 años transitaba por un sector residencial, cuando fue abordada por el procesado que, sin mediar palabra habría comenzado a golpearla, la tumbó al piso y la arrastró hacia un lado de la vía”, detalló la Fiscalía.

