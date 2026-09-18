Ministro de Agricultura Indalecio Dangond será el encargado de definir la delimitación del páramo de Santurbán

El proceso para la delimitación del páramo de Santurbán tuvo un nuevo giro. El Gobierno Nacional designó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, como ministro de Ambiente ad hoc para tomar decisiones en dos procesos específicos en el ecosistema de alta montaña.

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Según el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella, Dangond conservará sus funciones como ministro de Agricultura, pero ejercerá funciones como jefe de cartera de Ambiente para los asuntos relacionados con la delimitación.

El impedimento del ministro Fabio Arjona

La decisión se conoce luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aceptara este jueves su impedimento para la toma de decisiones tras el consenso en un Consejo de Ministros y la solicitud presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán en la que argumentaba un conflicto de interés del jefe de cartera.

El Comité Santurbán incluyó en su solicitud de impedimento las recientes declaraciones de Arjona sobre la minería en Santander y el proyecto Soto Norte de la empresa minera de oro canadiense Aris Mining como parte de su argumento para cuestionar la participación del ministro en la delimitación del páramo y otros mecanismos de protección ambiental.

La delimitación del páramo de Santurbán continúa como un punto de tensión permanente entre organizaciones ambientales, comunidades locales, autoridades y sectores mineros, pues define hasta dónde llega la protección de este ecosistema estratégico y qué actividades económicas pueden desarrollarse en sus alrededores.

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Por esta razón, cada decisión sobre sus límites y figuras de protección implica no solo un debate técnico, sino también profundas repercusiones ambientales, territoriales y sociales que afectan directamente a las comunidades en Santander y Norte de Santander y al futuro de la región.