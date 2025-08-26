El grave panorama de los congresistas en riesgo: piden medidas cautelares a la CIDH

Ante las amenazas de muerte que han recibido alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país, se suman las intimidaciones de grupos criminales contra congresistas.

Las amenazas y atentados contra congresistas de oposición en Colombia llevaron a que los partidos Cambio Radical y Centro Democrático acudieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, uno de los congresistas en riesgo aseguró:

La oposición no tiene garantías para ejercer ese derecho fundamental en el Estado colombiano. La democracia está amenazada”.

El grave panorama de congresistas amenazados de muerte

De acuerdo con lo que exponen los partidos de oposición, en el caso de Cambio Radical, de 29 congresistas, cinco han sido amenazados y uno víctima de atentado.

Mientras que, en el caso del Partido Centro Democrático, de 29 congresistas, 17 están siendo amenazados y uno de ellos ya fue asesinado.

María Fernanda Cabal pidió acciones al Gobierno Nacional:

“Aquí seguimos nosotros como colectivo unido, pidiéndole y exigiéndole a este gobierno, independiente de que sea socialista que su obligación como gobierno, Constitución y Estado es la protección de todos y cada uno de los propios y de los ajenos".

¿Qué responde el Gobierno Nacional a congresistas amenazados?

El Centro Democrático denunció un patrón de hostigamiento y acusan al presidente Gustavo Petro de estigmatizar a la oposición.

Mientras que Cambio Radical asegura que la protección que brinda la Unidad Nacional de Protección no es suficiente; así lo expuso el senador Motoa:

Pero no vemos ninguna colaboración, ninguna articulación, ningún interés por parte de la Unidad Nacional de Protección ni tampoco del Gobierno Nacional.

Ambos partidos advierten que la situación es grave y urgente y piden ante la CIDH ordenar al Estado colombiano reforzar la protección y garantizar el ejercicio de la oposición de cara a las elecciones de 2026.