CANAL RCN
Colombia Video

Contundente mensaje del presidente del Congreso frente a las elecciones que se avecinan

En medio de la consternación por el magnicidio de Miguel Uribe, Lidio García, hizo un fuerte llamado ante el ciclo de violencia que revive en Colombia.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el Salón Elíptico del Capitolio, donde se desarrollan las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió después de dos meses luchando en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser víctima de un atentado armado durante un evento de campaña.

Entre las distintas personalidades que han llegado hasta el Congreso para rendir un homenaje y entregar un mensaje de solidaridad a su familia, se encuentra el presidente del Congreso, Lidio García, quien envió un importante mensaje al país sobre las próximas elecciones.

Estamos ad portas de unas elecciones y no quiero imaginarme lo que viene. Si ya empezó esto con Miguel, ¿quién vendrá?

¿Quiénes podrán ingresar al funeral de Miguel Uribe en el Congreso?
RELACIONADO

¿Quiénes podrán ingresar al funeral de Miguel Uribe en el Congreso?

El mensaje de Lidio García para las elecciones 2026

El presidente del Congreso envió un mensaje al país para que se desescale el lenguaje.

Advirtió que este no puede ser el tono que debe llevar la campaña electoral de cara 2026 y pidió que quien quiera derrotar a otro candidato lo haga como debe ser: en las urnas.

¿O con quién será el próximo atentado? Aquí tenemos que aunar esfuerzos todas las fuerzas vivas, por tener un mejor país, por tener una mejor sociedad y que gane el mejor, que gane el que más convoque.

¿Cómo puede asistir a despedir a Miguel Uribe en el Capitolio?: abrieron acceso al público
RELACIONADO

¿Cómo puede asistir a despedir a Miguel Uribe en el Capitolio?: abrieron acceso al público

Colombia, políticos, amigos y familiares honran a Miguel Uribe en el Congreso

Este segundo día de capilla ardiente del senador Miguel Uribe en el Salón Elíptico del Congreso, ingresan diferentes personalidades políticas, públicas, y la familia de Miguel Uribe para acompañar su cuerpo en el lugar que se convirtió en su casa durante los últimos años, donde ostentaba una curul en el Senado.

Las puertas del Capitolio se mantendrán abiertas hasta este miércoles 13 de agosto donde en un encuentro privado con la familia se despedirá el cuerpo del precandidato presidencial.

Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo
RELACIONADO

Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!

Bucaramanga

A la cárcel sujeto que asesinó a un habitante de calle en Bucaramanga

Estados Unidos

Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de “los peores lugares del mundo”

Otras Noticias

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?

La detección temprana de esta enfermedad es crucial para la efectividad de los tratamientos.

Redes sociales

Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García

Un video de Altafulla cantando despecho y un mensaje enigmático de Karina García generan rumores del fin de su relación.

Brasil

Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

Automovilismo

Vehículos eléctricos en Colombia: ¿Cuáles quedarán libres de pagar Soat?

Radamel Falcao García

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra