Contundente mensaje del presidente del Congreso frente a las elecciones que se avecinan

Desde el Salón Elíptico del Capitolio, donde se desarrollan las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió después de dos meses luchando en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser víctima de un atentado armado durante un evento de campaña.

Entre las distintas personalidades que han llegado hasta el Congreso para rendir un homenaje y entregar un mensaje de solidaridad a su familia, se encuentra el presidente del Congreso, Lidio García, quien envió un importante mensaje al país sobre las próximas elecciones.

Estamos ad portas de unas elecciones y no quiero imaginarme lo que viene. Si ya empezó esto con Miguel, ¿quién vendrá?

El mensaje de Lidio García para las elecciones 2026

El presidente del Congreso envió un mensaje al país para que se desescale el lenguaje.

Advirtió que este no puede ser el tono que debe llevar la campaña electoral de cara 2026 y pidió que quien quiera derrotar a otro candidato lo haga como debe ser: en las urnas.

¿O con quién será el próximo atentado? Aquí tenemos que aunar esfuerzos todas las fuerzas vivas, por tener un mejor país, por tener una mejor sociedad y que gane el mejor, que gane el que más convoque.

Colombia, políticos, amigos y familiares honran a Miguel Uribe en el Congreso

Este segundo día de capilla ardiente del senador Miguel Uribe en el Salón Elíptico del Congreso, ingresan diferentes personalidades políticas, públicas, y la familia de Miguel Uribe para acompañar su cuerpo en el lugar que se convirtió en su casa durante los últimos años, donde ostentaba una curul en el Senado.

Las puertas del Capitolio se mantendrán abiertas hasta este miércoles 13 de agosto donde en un encuentro privado con la familia se despedirá el cuerpo del precandidato presidencial.