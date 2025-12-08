Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó que desde este martes el Salón Elíptico del Congreso de la República permanecerá abierto para que los ciudadanos puedan rendir un último homenaje a Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto.

“Tendremos las puertas abiertas para todos los colombianos”

“Hoy vamos a tener las puertas abiertas para que todos los colombianos y colombianas que se quieran despedir de Miguel lo hagan en una vigilia, en un acto también de contrición, que vengan a darle el último adiós a quien todos apreciábamos bastante”, señaló López en entrevista con Noticias RCN.

El presidente de la Cámara explicó que se adoptarán estrictas medidas de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con total tranquilidad. “Queremos que las personas que entren vengan de verdad con la mano en el corazón y con paciencia. No queremos que ocurra nada, este es un momento para el respeto”, afirmó.

López indicó que para ingresar será necesario presentar la cédula de ciudadanía y, aunque no se prohibirá el ingreso de menores, recomendó que los niños no asistan. “Preferiblemente no traigan a los niños, aunque eso no se va a restringir, pero queremos enviar ese mensaje de tranquilidad”, puntualizó.

Homenaje solemne antes del traslado a la Catedral

El presidente de la Cámara anunció que este miércoles se llevará a cabo un homenaje especial organizado conjuntamente con el Senado de la República, previo al traslado del féretro a la Catedral Primada de Bogotá.

“Miguel nos deja un legado de paz, de lucha profunda por este país. Vamos a tomarnos la mano el presidente de la Cámara y el presidente del Senado para enviarle un mensaje al país de unidad. Vamos a hablar de Miguel, de su persona, vamos a leer los decretos que ha sacado también el presidente Petro en homenaje al senador Miguel Uribe y, después, con toda la solemnidad y el silencio, caminaremos detrás de su ataúd acompañándolo a la eucaristía”, expresó López.

Tras la ceremonia religiosa, Miguel Uribe será sepultado en medio del acompañamiento de familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos que han seguido de cerca su trayectoria y lamentan su muerte.