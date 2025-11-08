¿Quiénes podrán ingresar al funeral de Miguel Uribe en el Congreso?

El hospital Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que la hora de fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay ocurrió a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, dos meses después del atentado armado del que fue víctima.

Sobre las 8:30 de la mañana, el cuerpo del precandidato presidencial fue trasladado a la morgue del hospital donde se le practicaría la respectiva necropsia.

Se confirmó que sus restos saldrían de Medicina Legal a las 2:00 la tarde, donde estaría preparado su ingreso en el Congreso a las 3:00 p. m., donde iniciarían los actos fúnebres que tendrán varios horarios y accesos.

RELACIONADO Bogotá decreta tres días de duelo por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Fechas, horarios y accesos del funeral de Miguel Uribe en el Congreso

A través de un comunicado, las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República lamentaron el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y anunciaron la agenda protocolaria de su funeral.

Lunes 11 de agosto (3:00 p. m.): ingreso exclusivo para familiares y amigos

Martes 12 de agosto (8:00 a. m. a 6:00 p. m.): ingreso al público por la Plaza de Bolívar

Miércoles 13 de agosto (9:00 a. m.): homenaje en el Congreso, exclusivo para familiares y traslado para la Catedral Primada de Bogotá

¿Dónde será velado Miguel Uribe Turbay?

El Congreso de la República indicó que rendirá honores póstumos a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay en las instalaciones de la corporación por lo que se aplazará, por los próximos tres días, la agenda legislativa, con el fin de acompañar a sus allegados en este momento de dolor.

Los actos fúnebres se llevarán a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional:

Será el espacio en el que ambas corporaciones junto con el pueblo colombiano podrán expresar su respeto gratitud y despedida del senador Miguel Uribe Turbay, conociendo su legado y dedicación.