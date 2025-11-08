¿Quiénes podrán ingresar al funeral de Miguel Uribe en el Congreso?
El cuerpo del senador Miguel Uribe ingresará al Salón Elíptico del Capitolio Nacional a las 3:00 de la tarde del 11 de agosto.
11:50 a. m.
El hospital Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que la hora de fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay ocurrió a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, dos meses después del atentado armado del que fue víctima.
Sobre las 8:30 de la mañana, el cuerpo del precandidato presidencial fue trasladado a la morgue del hospital donde se le practicaría la respectiva necropsia.
Se confirmó que sus restos saldrían de Medicina Legal a las 2:00 la tarde, donde estaría preparado su ingreso en el Congreso a las 3:00 p. m., donde iniciarían los actos fúnebres que tendrán varios horarios y accesos.
Fechas, horarios y accesos del funeral de Miguel Uribe en el Congreso
A través de un comunicado, las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República lamentaron el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y anunciaron la agenda protocolaria de su funeral.
- Lunes 11 de agosto (3:00 p. m.): ingreso exclusivo para familiares y amigos
- Martes 12 de agosto (8:00 a. m. a 6:00 p. m.): ingreso al público por la Plaza de Bolívar
- Miércoles 13 de agosto (9:00 a. m.): homenaje en el Congreso, exclusivo para familiares y traslado para la Catedral Primada de Bogotá
¿Dónde será velado Miguel Uribe Turbay?
El Congreso de la República indicó que rendirá honores póstumos a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay en las instalaciones de la corporación por lo que se aplazará, por los próximos tres días, la agenda legislativa, con el fin de acompañar a sus allegados en este momento de dolor.
Los actos fúnebres se llevarán a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional:
Será el espacio en el que ambas corporaciones junto con el pueblo colombiano podrán expresar su respeto gratitud y despedida del senador Miguel Uribe Turbay, conociendo su legado y dedicación.