Icetex lanza su convocatoria de acceso a créditos universitarios para el primer semestre del 2026

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, también explicó a los estudiantes con un crédito cómo renovarlo para el semestre 2026-1.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:48 p. m.
La convocatoria de crédito para estudios realizados durante el primer semestre del 2026 fue lanzada en las últimas horas por el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, “con opciones para pregrado y posgrado dentro o fuera del país, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua”.

Desde el próximo lunes, 24 de noviembre, y hasta el 1 de diciembre del 2025, estarán abiertas las líneas de crédito para estudiantes de pregrado en el país, con planes de pago a mediano y corto plazo.

Entre el 1 y el 19 de diciembre, estarán abiertas para estudiantes de posgrado dentro y fuera del país y, finalmente, entre el 19 de diciembre y el 16 de enero del 2026, estarán abiertas para alumnos de ETDH y los programas de educación continuada.

De acuerdo con el Icetex, “serán 6.000 créditos nuevos los que otorgará la convocatoria 2026-1, más los créditos adicionales que resulten de la estrategia Alianza + Futuro con Instituciones de Educación Superior en el país y que entregan beneficios como la tasa de interés reducida”.

Icetex seguirá financiando los estudios de las 100.000 personas que tienen un crédito:

De acuerdo con el presidente Urquijo, el Icetex seguirá financiando los estudios de las 100.000 personas que, actualmente, cuentan con un crédito:

“La invitación es para que estos estudiantes ingresen desde ya a www.icetex.gov.co, y con plazo hasta el 6 de marzo de 2026, y realicen el proceso de actualización de datos y renovación de su crédito educativo para que puedan recibir el apoyo económico del Icetex para cubrir los costos por concepto de matrícula”.

Pero eso no es todo, los estudiantes de Instituciones de Educación Superior de carácter público del país “podrán solicitar para primer semestre de 2026 créditos educativos para modalidad de sostenimiento”.

Para aspirar a créditos de ETDH, los estudiantes deben haber sido admitidos en el programa de su interés y para los créditos de educación continuada deberán haber cursado cinco semestres en una institución de educación superior.

La convocatoria, de acuerdo con Urquijo, es una muestra de que el Icetex sigue “impulsando oportunidades para el acceso, la permanencia y la culminación de estudios en la educación superior. En esta ocasión llegamos con la nueva convocatoria de créditos reembolsables para que miles de estudiantes colombianos accedan, permanezcan y se gradúen de educación superior”.

