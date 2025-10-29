Convocan audiencia para exigir respuesta del Gobierno por crisis en el Catatumbo

La Corte Constitucional anunció la convocatoria de una audiencia pública para el próximo 11 de noviembre de 2025, con el propósito de garantizar una respuesta del Gobierno frente a la prolongada crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.

Convocan audiencia por la crisis en el Catatumbo

La decisión fue adoptada luego de identificar serias deficiencias en las acciones del Gobierno y de las autoridades territoriales frente a la grave situación de derechos humanos en la zona.

Según cifras oficiales recopiladas por la Corte, el conflicto en el Catatumbo ha provocado el desplazamiento de más de 73.000 personas, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo Final de Paz, además de 2.400 personas confinadas, de las cuales 183 también hacen parte de ese colectivo.

Se reporta además la desaparición de seis firmantes y el asesinato de otros siete. Estos hechos se enmarcan en los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, y han obligado al Gobierno nacional a declarar el estado de conmoción interior.

Durante una visita realizada por las Salas de Seguimiento al territorio, la Corte elaboró un diagnóstico sobre la respuesta institucional, evidenciando graves falencias en la atención a las víctimas.

Entre ellas, la ausencia de un plan de reacción inmediata ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, una débil coordinación interinstitucional y la falta de liderazgo de entidades clave como la Unidad para las Víctimas.

El alto tribunal también destacó que, pese a la entrega de ayudas y la habilitación de albergues, las condiciones de inseguridad han impedido la estabilización de las comunidades, mientras el control armado en la región mantiene confinadas a numerosas poblaciones.

A esto se suma la carencia de garantías para los retornos y reubicaciones, así como la ausencia de estrategias sólidas de sostenibilidad económica para las familias desplazadas y los firmantes de paz.

La Corte advirtió además que el Pacto Catatumbo, presentado por el Gobierno como una herramienta clave para superar la crisis, aún no ha sido implementado.

Para las Salas de Seguimiento, esta situación refleja un patrón estructural de fallas del Estado ante las emergencias humanitarias: falta de prevención, respuestas fragmentadas y ausencia de planes de estabilización duraderos.

Según el comunicado, mientras las políticas públicas se limiten a contener las crisis sin superarlas, los estados de cosas inconstitucionales reconocidos en las sentencias T-025 de 2004 (sobre desplazamiento forzado) y SU-020 de 2022 (sobre seguridad para firmantes de paz) seguirán reproduciéndose.

La audiencia del 11 de noviembre se realizará en el Palacio de Justicia, en Bogotá, y se desarrollará en dos bloques.

Participarán representantes de las víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, miembros del pueblo Barí, organizaciones sociales, autoridades nacionales y territoriales, así como organismos internacionales.