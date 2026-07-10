Fiscalía solicitó no trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota por seguridad

En las últimas horas, la Fiscalía solicitó formalmente, a través de un oficio remitido a la Dirección de Centros de Reclusión Militar (DICER) que los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla permanezcan en guarniciones militares para proteger su seguridad.

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El documento señala que su traslado a cárceles comunes como La Picota, como fue ordenado por el INPEC, comprometería su seguridad como testigos clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Me permito solicitar de manera respetuosa, que los señores Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Olmedo de Jesús López Martínez no sean trasladados de sus centros de Reclusión Militar (CRM), dado que fueron ordenadas por un juez constitucional al evaluar las situaciones de riesgo en contra de sus integridades físicas y seguridad personal, situación que se agrava al ser testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación.

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¿Por qué la Fiscalía solicita no trasladar a Olmedo López y a Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota?

La petición señala que Olmedo López y Sneyder Pinilla podrían estar en riesgo bajo su figura de testigos clave en el proceso judicial que involucra a 23 personas implicadas en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años en el país.

Ambos exfuncionarios han entregado testimonios cruciales que comprometerían a funcionarios públicos, contratistas y presuntos intermediarios en irregularidades relacionadas con la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias.

La decisión inicial de mantenerlos en instalaciones militares fue tomada por un juez constitucional tras evaluar las amenazas específicas contra su vida.

La Fiscalía explicó que este riesgo se ha incrementado debido a su colaboración activa con las autoridades en la construcción del caso contra los responsables del escándalo de la UNGRD.

¿Qué va a pasar con Olmedo López y Sneyder Pinilla si el INPEC ordenó su traslado?

Aunque el INPEC ordenó el traslado de ambos funcionarios a una cárcel ordinaria de Bogotá, las autoridades deberán evaluar la solicitud de la Fiscalía, considerando tanto los aspectos de seguridad como los derechos procesales de los detenidos.

Las declaraciones de López y Pinilla han sido fundamentales para desentrañar la red de corrupción que, según las investigaciones, operaba al interior de la entidad y de la que fueron partícipes directos.

Se espera que en los próximos días haya una determinación sobre el cetro carcelario en el que permanecerán mientras avanzan las investigaciones.