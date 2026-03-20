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Corte Suprema inspecciona apartamento de Andrés Calle en caso UNGRD

La inspección de este viernes se suma a las actuaciones judiciales que buscan esclarecer la magnitud del desfalco.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
01:33 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia adelantó este viernes una inspección en el apartamento del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en Montería, dentro del proceso que se sigue en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La diligencia fue ordenada por el magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Juzgamiento del Alto Tribunal, y contó con la participación de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros del SEPE, funcionarios de la Fiscalía y de la propia Corte Suprema.

Recogen pruebas clave en el proceso

Durante la inspección, las autoridades buscan recolectar evidencias que permitan fortalecer la etapa final del juicio contra Calle, quien permanece detenido por su presunta participación en la red de sobornos que rodea a la UNGRD.

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Según las investigaciones, en el edificio inspeccionado se habrían entregado millonarios pagos ilegales por parte de Sneyder Augusto Pinilla, señalado como uno de los protagonistas del entramado de corrupción.

Escándalo que sacude a la política nacional

El caso de la UNGRD ha destapado una red de sobornos y contratos irregulares que involucra a altos funcionarios y exdirigentes políticos.

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La inspección de este viernes se suma a las actuaciones judiciales que buscan esclarecer la magnitud del desfalco y establecer responsabilidades en uno de los mayores escándalos institucionales recientes.

Las autoridades confirmaron que continuarán con nuevas diligencias en los próximos días, mientras el país sigue atento al desenlace de este proceso que ha puesto en el centro del debate la transparencia en la gestión pública.

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