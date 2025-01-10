CANAL RCN
Colombia

Le conceden la prisión domiciliaria a mujer de casi 90 años: ¿Por qué no se la habían dado antes?

La mujer no cumplió con los pagos con la Dian, por lo que la condenaron a 51 meses y dos días de cárcel.

Justicia colombiana.
Justicia colombiana. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema tomó una decisión que, más allá de curiosa, pone un precedente en el ámbito judicial. Le concedió la prisión domiciliaria a una mujer cercana a los 90 años que fue condenada hace poco más de un año.

Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad
RELACIONADO

Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad

El 10 de noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Bucaramanga le rebajó la pena a Esperanza Rosales de Uribe, quien fue condenada por el Juzgado 12 Penal del circuito de la ciudad santandereana.

¿Por qué condenaron a la mujer?

A la mujer le impusieron una pena de 51 meses y dos días de prisión (poco más de cuatro años) tras ser hallada culpable por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. También tuvo una multa de $94.772.000.

Ahora bien, lo curioso del caso es que esta mujer tiene 87 años y fue llamativo que no le hayan concedido la prisión domiciliaria. Los hechos se remontan a cuando ella era representante legal de la empresa Toscana S.A.

Resulta que no consignó los impuestos correspondientes en los plazos que estipuló el Gobierno. Esto, entre 2010 y 2014. El valor total fue de $56.349.229. “La hacía responsable de cumplir las obligaciones tributarias, en particular, consignar, en favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los dineros recaudados por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pese a ello, durante varios períodos dejó de consignar, dentro de los plazos señalados”, detalló el alto tribunal.

Mujer podrá cumplir la pena en su vivienda

El fallo en primera instancia se emitió en abril de 2024 y después se confirmó con modificaciones. La defensa de Rosales presentó el recurso de casación. Si bien la decisión fue confirmada, ahora se le concedió la prisión domiciliaria.

Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión por el delito de soborno en actuación penal
RELACIONADO

Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión por el delito de soborno en actuación penal

Para el alto tribunal, en las sentencias anteriores se desconocieron las garantías del proceso y no se abordó la situación en materia etaria, es decir, teniendo en cuenta la edad de la persona junto con las implicaciones que aquello acarrea.

“A sus 87 años e incluso dejando de lado las enfermedades que la aquejan, obligaban de los falladores ordinarios, desde luego, con pleno apego a la ley, examinar de fondo esas circunstancias -mujer de avanzada edad- que la hacen vulnerable y obligan de especial tratamiento”, concluyó la corte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Exediles de una localidad de Bogotá enfrentarán cargos por validar la postulación de aspirante sin requisitos legales

Temblor en Colombia

Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!

Educación

"Estudio sin madrugón": aprueban proyecto de ley que prohibiría clases antes de las 7:00 a.m. en colegios

Otras Noticias

Artistas

Hermana de B-King da detalles sobre los actos fúnebres del artista: hizo invitación a sus seguidores

El artista colombiano será despedido en su ciudad natal tras su asesinato en México.

Nequi

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha

La entidad dio a conocer las razones por las que se hará esta suspensión.

Jhon Durán

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

Abuso sexual

Le ocultó a su gemelo que había sido víctima de abuso en la infancia para protegerlo cuando perdió la memoria

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida