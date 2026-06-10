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Ideam advierte que Colombia entró a la segunda temporada de más lluvias

De acuerdo con el comunicado, la segunda temporada de más lluvias alcanza sus mayores volúmenes de precipitación durante octubre y noviembre, principalmente en las regiones Andina y Caribe.

Foto: creada por Magnific
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Noticias RCN

octubre 06 de 2026
05:43 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el país atraviesa actualmente la segunda temporada de más lluvias del año, un periodo que comenzó a finales de septiembre y que tendrá sus mayores probabilidades de precipitación durante octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Colombia entra oficialmente a la temporada de lluvias

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La advertencia se produce mientras continúan consolidándose las condiciones del fenómeno El Niño en el país. Sin embargo, el Ideam aclaró que la presencia de este fenómeno no significa que las lluvias vayan a desaparecer.

Por el contrario, durante esta temporada todavía pueden registrarse precipitaciones fuertes, tormentas y actividad eléctrica.

Octubre y noviembre, los meses con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el comunicado, la segunda temporada de más lluvias alcanza sus mayores volúmenes de precipitación durante octubre y noviembre, principalmente en las regiones Andina y Caribe.

El comportamiento de las lluvias, no obstante, puede variar considerablemente entre las diferentes regiones y de un día para otro. El tránsito de ondas tropicales y la interacción de distintos sistemas atmosféricos pueden favorecer la aparición de episodios de lluvias intensas, tormentas y descargas eléctricas incluso en zonas donde se espera un acumulado inferior al promedio.

El Ideam señaló que, durante esta temporada, también aumenta la posibilidad de fenómenos como crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales, dependiendo de las condiciones particulares de cada territorio.

La predicción climática del Ideam indica que durante octubre se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además de buena parte de la Orinoquía.

La misma tendencia se mantiene para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, con una señal de precipitaciones inferiores a los promedios históricos en diferentes sectores del territorio nacional. Según el Instituto, diciembre sería el mes más crítico en este comportamiento.

El Ideam hizo énfasis en que esta predicción se refiere al comportamiento acumulado y promedio de las precipitaciones durante un periodo determinado. Por ello, que se proyecten menores cantidades de lluvia no significa que no puedan presentarse eventos puntuales de alta intensidad.

Bogotá registró cientos de descargas eléctricas

El comportamiento reciente del clima también quedó evidenciado en Bogotá. Según el comunicado, este 5 de octubre, el satélite GOES-19 registró 258 descargas eléctricas dentro del Distrito Capital entre el mediodía y las 6:00 de la tarde.

De ese total, 221 descargas se presentaron en la zona urbana y los cerros de Bogotá, mientras que 37 ocurrieron en la zona rural del sur, principalmente en Usme y Sumapaz. Además, 127 descargas fueron registradas a 10 kilómetros o menos de la Plaza de Bolívar y 29 a una distancia de cinco kilómetros o menos.

La mayor concentración durante esa jornada se produjo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, franja en la que se contabilizaron 166 descargas eléctricas.

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La actividad fue aún mayor en los alrededores de la capital. El Ideam reportó 1.973 descargas eléctricas en sectores cercanos a Bogotá, con la mayor concentración hacia el norte, particularmente en Pacho, Subachoque y La Peña, principalmente entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. También se registró actividad importante hacia el suroccidente, en inmediaciones de Villarrica.

Ante este panorama, el Ideam aseguró que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones océano-atmosféricas y que la información técnica será comunicada a las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de fortalecer las labores de preparación, prevención y toma de decisiones frente a la variabilidad climática y las condiciones asociadas a El Niño.

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