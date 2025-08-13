El proceso judicial por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, avanza con nuevos cargos y la confirmación de la participación de un menor en las reuniones de planeación.

El caso, que ha generado seguimiento constante por parte de las autoridades, pasó de una acusación inicial por tentativa de homicidio a la imputación formal por homicidio agravado contra los detenidos.

Fiscalía imputará homicidio agravado a los seis detenidos por crimen de Miguel Uribe

Noticias RCN confirmó que la Fiscalía General de la Nación se encuentra actualmente en audiencia de imputación de cargos contra seis personas señaladas de participar en el homicidio de Uribe Turbay.

Esta nueva diligencia judicial responde al agravamiento de la acusación, que ahora tipifica el hecho como homicidio agravado.

Entre los procesados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, identificado por las autoridades como presunto coordinador de la acción armada.

Asimismo, figura el joven infractor que habría ejecutado los disparos contra Uribe Turbay.

Los demás implicados habrían asumido diferentes funciones en las etapas de planeación y ejecución del atentado.