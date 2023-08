En medio de una ruptura familiar: crónica del primer año del Gobierno de Gustavo Petro

Comenzó un día muy característico y típico en Boyacá, fuertes vientos, neblina y una intensa lluvia acompañaron toda la jornada de este 7 de agosto.

Sin importar el clima, las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional conmemoraron los 204 años de la Batalla de Boyacá y de las labores del Ejército Nacional, una fecha emblemática para la defensa del territorio nacional y de la Fuerza Pública que prima el bienestar y la soberanía del país.

Un 7 de agosto atípico

Este 7 de agosto tuvo una particularidad, se cumplió el primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno del cuatrienio del primer ejecutivo de izquierda que lidera actualmente a Colombia, un hecho político y militar que marcó un nuevo precedente para la historia del país.

Sin embargo, fue una fecha que le llegó al presidente como jamás pudo llegar a imaginarse. Emociones conjuntas, entre orgullo, felicidad y tristeza, esta última por la coyuntura que ha vivido el país con las declaraciones de su hijo Nicolás Petro y el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial en 2022.

Por esos hechos, el mismo presidente ha revelado que ha tenido momentos difíciles por la situación que su hijo actualmente enfrenta con la justicia y por la evidente rota relación que existe entre padre e hijo. Un verdadero golpe blando que llegó desde su familia, el corazón de su núcleo.

Pese a que Petro Burgos aseguró en entrevista con la Revista Semana estar decepcionado del mandatario desde que escuchó de la boca de su papá “yo no lo crie”, el exdiputado aseguró que el presidente no sabía del ingreso de esos dineros a la campaña.

El primer año de Gobierno Petro

Un primer año de Gobierno muy atípico: la entrega de un balance en el que se autodestacó el ejecutivo, paralelo a los cuestionamientos por el uso de presuntos dineros irregulares y lo que se prometió no hacer en el Gobierno del cambio.

Como si fuera poco, denuncia que le llegó al mandatario nada más y nada menos que de su hijo y de la exesposa de Petro Burgos, Day Vásquez, quien también ha insistido en el desconocimiento del presidente frente a los hechos y movimientos económicos que se hicieron en la campaña.

Un resguardo para el presidente

En el Puente de Boyacá todo estaba listo para recibir al mandatario colombiano. Previo al acto oficial, comenzaron a llegar los diferentes ministros y funcionarios de Gobierno.

Una de las más animadas fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien, entre otros temas, habló sobre la nueva reforma laboral que está “a un pelo” de ser presentada nuevamente al Congreso de la República, sería en dos semanas, pero la última palabra la tiene el presidente.

Poco a poco llegaban los funcionarios de Gobierno, muy emotivos, pero un poco herméticos con la situación del hijo del mandatario, muchos reconocieron ‘off the record’ que sí fue un tema que le generó un impacto público al ejecutivo.

Como todos unos fieles escuderos, los ministros empezaron a moverse previo a la llegada del presidente y se reunieron de forma privada por más de una hora. El tema principal del encuentro fue: ¿cómo le demostramos públicamente nuestro respaldo al presidente?

Para expresar su férreo apoyo al mandatario y de forma sorpresiva, los funcionarios emitieron un comunicado conjunto que estuvo centrado en ese respaldo. En voz de una de las personas más cercanas al presidente, Gloria Inés Ramírez, se destacó y defendió la transparencia de Petro.

“El presidente que nosotros conocemos de mucho tiempo atrás y que el país y el mundo reconoce es un Petro transparente, que arriesgando su vida ha luchado y lucha contra las mafias y la corrupción que siembran violencia en nuestro país”, leyó la ministra de Trabajo.

Y reiteró la funcionaria: “Gustavo Petro lideró una campaña exitosa porque las ideas del cambio calaron en el alma nacional”.

La fidelidad de un congresista liberal

En medio de ese respaldo al presidente, hubo un político que se comportó casi como si hiciera parte del Gobierno: el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, un liberal rebelde que nunca ha ocultado su cercanía con el ejecutivo, estuvo más que presente en esta fecha conmemorativa.

Calle llegó al Puente de Boyacá, con nada más y nada menos, que con el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Sobre su llegada con el congresista, González entre risas aseguró “ustedes sí se fijan en esas cosas”.

El representante también estuvo muy cercano al mandatario y fue la única persona externa del Gobierno en acompañar el respaldo público al presidente colombiano en la lectura del comunicado. En toda una esquina, la chaqueta roja liberal que lucía lo hacía mucho más notorio en comparación a otros funcionarios del ejecutivo.

Una actitud totalmente diferente fue la del presidente del Senado, Iván Name, quien también acompañó el evento. Como un invitado más, Name mantuvo su distancia. Los grandes ausentes fueron los congresistas del Pacto Histórico, los militantes que acompañan al presidente en cada uno de sus pasos, pero que esta vez no fue así.

El presidente familiar

La llegada del presidente Petro al acto conmemorativo se tenía prevista a las 11:00 a.m., sin embargo, las sirenas que alertaban su llegada comenzaron a escucharse sobre las 12:00 p.m. En medio de la lluvia y rodeado de su robusto esquema de seguridad, el mandatario llegó al emblemático Puente de Boyacá.

Como un retrato que no se volvía a ver desde hace 365 días en el acto de posesión, el presidente estuvo acompañado de varios integrantes de su familia, entre ellos su esposa Verónica Alcocer, sus hijas Sofía y Antonella Petro y su hijo Nicolás, pero el otro Nicolás, como el mismo presidente dice, Nicolás Alcocer Petro.

Pese a estar rodeado de sus hijos, el gran ausente fue su primogénito. Nicolás, el mayor, un hombre que está a punto de convertirse en papá y que no quiere darle esa figura ausente que sí tuvo en su infancia. Los otros hijos del presidente, Andrea y Andrés, están fuera del país.

Rodeado de su núcleo, el presidente lideró el acto público de gran relevancia para los colombianos y las Fuerzas Militares. Toda una festividad que se rodeaba en torno a la familia, no solo por el presidente, sino por los acompañantes de los integrantes de la Fuerza Pública.

Antes de comenzar su intervención, la primera dama le susurró a su esposo unas palabras que hicieron que el mandatario se sentara por 30 segundos más. Después, Petro le entregó el celular a su esposa, y comenzó su intervención en el acto.

En medio de su discurso, el presidente hizo una alusión a la familia y a lo más importante para cada núcleo: la protección de la vida. También, en la hora de intervención que tuvo, hizo un balance y entregó cifras de lo que ha hecho durante el año de Gobierno.

Cero libretos

Un hecho si no le gustó al mandatario fue tener que apegar su discurso a un montón de hojas que plasmaban las cifras que leyó, pero que le eran necesarias para mostrar exactamente los resultados que su Gobierno ha ejecutado y así no caer en imprecisiones.

Demostrando que lo conoce muy de cerca, su hija Antonella apenas expreso una sonrisa al escuchar el inconformismo de su papá.

La sencillez que siempre lo ha caracterizado

En medio del acto público, el presidente tuvo un gesto sencillo, de los que siempre lo han caracterizado en estos espacios, como el retiro de la alfombra roja en la Casa de Nariño. Mientras condecoró a integrantes de las Fuerzas Militares, desistió de usar sombrilla y prefirió lloviznarse mientras felicitó y saludó. Un gesto que lo dejó de igual a igual entre los asistentes.

Finalmente, las Fuerzas Militares hicieron todos los actos conmemorativos preparados por meses y semanas: banderas, uniformes, actos, bailes, honores y reconocimientos, destacaron la jornada representativa.

Sin importar la fuerte lluvia que ni siquiera desvaneció el fuego de la llama eterna de la plaza de Banderas de Boyacá, fue retratada la historia del Ejército Nacional y los hechos que han caracterizado a las fuerzas de Colombia. Un 7 de agosto más para la historia de Colombia.