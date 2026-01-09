CANAL RCN
Colombia Video

Estas son las zonas más rojas del Catatumbo: niños crecen entre casquillos y explosivos sin detonar

La confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC convirtió a sectores clave en escenarios de guerra total.

Valentina Bernal

enero 09 de 2026
09:54 p. m.
En el Catatumbo la disputa armada entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se ha concentrado en corredores estratégicos que hoy son considerados los puntos más rojos de la región, lugares donde la presencia de civiles se ha vuelto prácticamente imposible.

Las imágenes que circulan desde estos territorios muestran un panorama devastador: casas destruidas, calles cubiertas de casquillos, artefactos explosivos abandonados y comunidades enteras desplazadas.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas del Catatumbo?

Dentro del Catatumbo, hay dos sectores que concentran el mayor nivel de violencia y que se han transformado en epicentros de la confrontación armada: La Gabarra, en el municipio de Tibú, y Filo Gringo, en El Tarra.

En estos lugares, los grupos armados ilegales no solo se enfrentan entre sí, sino que convirtieron a las comunidades en objetivos directos.

Campesinos denuncian amenazas constantes, saqueos y la instalación de minas antipersonales dentro de fincas y viviendas, una práctica que ha obligado a familias enteras a huir sin llevarse pertenencias, acompañadas únicamente por niños y adultos mayores.

Según los testimonios recogidos, estas acciones responden a señalamientos de supuesta colaboración con el grupo armado contrario, castigos que no distinguen entre combatientes y civiles.

Niños están viviendo entre casquillos y minas en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo alertó que niños y niñas permanecen rodeados de restos de guerra, jugando entre vainillas de bala y artefactos explosivos sin detonar que quedaron esparcidos en calles y espacios públicos tras los combates.

A esto se suma el riesgo permanente de reclutamiento forzado, una amenaza que se mantiene latente en los sectores más afectados.

¿Qué dicen las cifras?

La gravedad del escenario se refleja en las cifras. Desde enero de 2025, las autoridades han registrado 87.400 personas desplazadas.

Y, en los últimos días, alrededor de 800 personas permanecen refugiadas, principalmente en El Tarra, huyendo de los enfrentamientos más recientes en estas zonas críticas.

