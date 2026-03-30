Estos serán los logos con los que aparecerán los candidatos en el tarjetón presidencial

El panorama electoral en Colombia sigue tomando forma. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral dio luz verde a los logos oficiales de los partidos y movimientos que participarán en las elecciones presidenciales de 2026.

Esto significa que ya quedó definida la imagen con la que cada candidato aparecerá en el tarjetón que recibirán los ciudadanos al momento de votar, un paso clave dentro de la organización del proceso electoral.

¿Cuáles son los logos con los que aparecerán los candidatos en el tarjetón presidencial?

De acuerdo con el documento conocido, fueron aprobados los logos correspondientes a distintos partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, junto con sus fórmulas presidenciales y vicepresidenciales.

Entre las campañas que tendrán presencia en el tarjetón figuran el Pacto Histórico, con Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué; Esperanza Democrática, con Clara Eugenia López y María Consuelo del Río; y el movimiento Con Claudia Imparables, encabezado por Claudia Nayibe López Hernández junto a Leonardo Huerta.

También aparecen propuestas como Romper el Sistema, con Raúl Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas; Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo; y Firme con Lizcano – Colombianismo, con Óscar Mauricio Lizcano Arango y Adriana María Ramírez.

En el listado igualmente se incluyen el Partido Demócrata Colombiano, con Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; así como la candidatura de Sondra Macollins Garvin Pinto, conocida como “la abogada de hierro”, junto a Leonardo Karam Helo.

En otro bloque de campañas aprobadas se encuentran La Fuerza, con Roy Barreras y Martha Lucía Zamora; el movimiento liderado por Carlos Eduardo Caicedo; el Partido Ecologista Colombiano, con Gustavo Matamoros Camacho y Robinson Alonso Giraldo; y el Centro Democrático, con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Además, figuran alternativas como Dignidad y Compromiso, con Sergio Fajardo y Edna Bonilla, y La Oportunidad es Colombia, con Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata.

Para ver cómo lucirán los logos en el tarjetón de clic aquí: Logos para elecciones presidenciales

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La aprobación de estos logos define de manera oficial la identidad visual de cada campaña en el tarjetón electoral, un elemento determinante para los votantes al momento de identificar a sus candidatos.

Con este paso, el proceso electoral avanza hacia etapas más visibles para la ciudadanía, donde cada detalle, incluida la imagen en el tarjetón, puede influir en la decisión final en las urnas.