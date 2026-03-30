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Así quedó el nuevo mapa político del país: esta es la Cámara de Representantes 2026-2030

Ya se oficializó la composición total de la Cámara de Representantes con delegados de todos los departamentos, Bogotá y circunscripciones especiales.

Cámara de Representantes
FOTO: MinSaludCol

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
02:40 p. m.
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Ya quedó oficialmente conformada la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, una de las estructuras clave del Congreso que definirá el rumbo legislativo del país en los próximos cuatro años.

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La distribución de curules incluye representantes de todos los departamentos, de Bogotá y de circunscripciones especiales, consolidando un mapa político diverso, con participación de partidos tradicionales, movimientos alternativos y coaliciones regionales.

Así quedó conformada la Cámara de Representantes 2026-2030

La conformación de la Cámara evidencia una alta dispersión política en todo el territorio nacional. En departamentos con mayor peso electoral, como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá, la representación quedó distribuida entre múltiples partidos, sin que uno solo concentre el control.

En el caso de Antioquia, el listado incluye representantes de partidos como Liberal, Conservador, Centro Democrático, además de movimientos como Creemos y el Pacto Histórico, lo que muestra una competencia directa entre sectores tradicionales y nuevas fuerzas políticas.

En Bogotá, la diversidad es aún más marcada. La capital cuenta con representantes de varias colectividades, entre ellas el Partido Liberal, la Alianza Verde, el Centro Democrático, Salvación Nacional y el Pacto Histórico, reflejando un escenario altamente fragmentado.

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En la región Caribe, departamentos como Atlántico, Bolívar y Magdalena mantienen una fuerte presencia de partidos tradicionales como Cambio Radical, Liberal y Conservador. Sin embargo, también se evidencia el crecimiento de otras fuerzas políticas que lograron posicionarse en estas zonas.

Por su parte, en departamentos como Santander, Nariño y Valle del Cauca, la Cámara quedó integrada por una combinación de partidos tradicionales, alianzas regionales y movimientos alternativos, lo que refuerza la idea de un Congreso dividido en múltiples bloques.

En zonas como Caquetá, Casanare, Putumayo y Vaupés, también se registró la llegada de representantes a través de coaliciones locales y movimientos independientes, lo que demuestra el avance de estructuras políticas distintas a las tradicionales.

El documento oficial incluye el listado completo de los representantes elegidos por cada departamento y circunscripción, consolidando así la totalidad de la Cámara para este nuevo periodo legislativo. Si desea verlo haga clic aquí: Listado Representantes a la Cámara 2026- 2030

¿Qué significa esta nueva conformación?

La Cámara de Representantes 2026-2030 arranca con un escenario claro: no hay una fuerza dominante.

Esto implica que:

  • Las reformas dependerán de acuerdos entre partidos.
  • Habrá mayor disputa política en cada proyecto.
  • Las alianzas serán determinantes para gobernar.

El nuevo Congreso no solo refleja el mapa político del país, sino también las tensiones entre sectores tradicionales y nuevas corrientes, en un momento clave para las decisiones económicas, sociales y de seguridad en Colombia.

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