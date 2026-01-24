CANAL RCN
Contratación a toda máquina a solo una semana de la Ley de Garantías: más de 1.000 nuevos puestos

Colpensiones y Cancillería también anunciaron vinculaciones y desvinculaciones masivas. La Procuraduría advierte sobre posibles sanciones por incumplimiento de restricciones electorales.

enero 24 de 2026
06:57 p. m.
A menos de una semana de que entre en vigor la Ley de Garantías electorales, que impone restricciones a la contratación pública durante los cuatro meses previos a elecciones legislativas y presidenciales, varios ministerios y entidades del Gobierno Nacional han generado polémica por movimientos masivos de personal.

El caso más reciente es el Decreto 0052 de 2025, mediante el cual el Ministerio del Trabajo creó más de 1.000 cargos temporales. Según el documento oficial, la medida busca "reforzar la capacidad operativa y administrativa de la entidad para cumplir funciones misionales, técnicas y de apoyo de personal adicional por un periodo determinado".

La decisión generó cuestionamientos políticos por tratarse de un decreto expedido durante el estado de emergencia económica.

"Mil cargos nuevos justo cuando empieza la carrera electoral. No fue una emergencia económica, fue una emergencia de politiquería y burocracia", indicó e senador David Luna.

Contrataciones y despidos masivos antes de la Ley de Garantías

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionarios de carrera diplomática denunciaron la desvinculación de más de 200 trabajadores en consulados y embajadas.

Ana María Fonseca, directora de la Academia Diplomática de Colombia, explicó:

Estamos en una coyuntura electoral. Sí estamos viendo una oleada de hasta donde yo entiendo en mis 10 años de vinculación en la entidad. No habíamos visto en estos volúmenes ni a esta velocidad.

Los afectados advierten que estas decisiones impactarían la atención consular a colombianos en el exterior en momento clave. "No voy a tener cómo atender al personal. Me acabo de enterar que mi mano derecha izquierda, el que es mi coequipero, ese auxiliar administrativo en un consulado no va a estar más conmigo”, dijo Fonseca.

Alertan por creación de una planta provisional en Colpensiones

En Colpensiones, sindicatos denunciaron la creación de una planta provisional de 800 trabajadores que según provendrían de clanes políticos y partidos tradicionales sin procesos de selección.

Hugo Daniel Pulido, de un sindicato de trabajadores, señaló que "esa planta tercerizada ha venido llenándose de trabajadores en el marco de su mandato como presidente de Colpensiones, de trabajadores que están en el marco de la política".

El presidente Gustavo Petro defendió la medida: "Colpensiones en pleno proceso de modernización para estar a la altura de la ley pensional que retienen en la Corte Constitucional trasladó a más de 800 contratistas que están en condiciones de inestabilidad desde hace años a ser integrantes de la planta laboral".

Ante esta situación, la Procuraduría recordó que el incumplimiento de la ley de garantías puede dar lugar a investigaciones y sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.

