Detalles de las audiencias contra los presuntos asesinos de Jaime Moreno: ¿a cuántos años serían condenados?
Noticias RCN conoció detalles de las audiencias contra los presuntos responsables del brutal crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes.
Noticias RCN
10:50 a. m.
El caso de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que perdió la vida tras una golpiza luego de una fiesta de Halloween, continúa generando interrogantes.
En medio de todo, este miércoles se desarrollarán dos audiencias decisivas contra los señalados agresores: Ricardo González y Juan Carlos Suárez, ambos detenidos e investigados por su presunta responsabilidad en el homicidio.
Durante las diligencias judiciales, se definirá si los dos hombres deberán ir a prisión preventiva mientras avanza el proceso.
Presunto responsable del asesinato de Jaime Moreno siguió su rutina como si nada
Los hechos que hoy se investigan ocurrieron luego de una celebración de Halloween, donde al parecer, una discusión derivó en una violenta golpiza contra Jaime Esteban Moreno.
Testigos relataron que dos hombres lo atacaron a puños y patadas cuando ya estaba en el suelo, mientras una mujer, vestida con un disfraz azul, los alentaba a seguir golpeándolo.
La brutalidad del ataque fue tal, que el joven no sobrevivió a las heridas.
Durante la más reciente audiencia, la fiscal del caso, Elsa Reyes, expuso el comportamiento de González después del crimen, lo que para el ente acusador refleja una total falta de arrepentimiento:
Del lugar él se va tranquilamente, como ha señalado. Se va tranquilamente, se va del lugar, al otro día va a trabajar común y corriente como si nada hubiera pasado.
El ataque contra Jaime Moreno fue con fuerza desproporcionado
El Ministerio Público y los abogados de la víctima también cuestionaron la brutalidad del ataque y la desproporción en el uso de la fuerza.
Según lo expuesto en la audiencia, el joven ya se encontraba en el suelo cuando fue golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza, mientras una mujer los instigaba.
Dos agresores, entre ellos Ricardo Rafael González Castro, arremetieron contra un joven que ya estaba caído, lo golpearon en la cabeza, lo patearon con violencia, mientras una mujer lamentablemente hasta ahora impune los instigaba. No hubo forcejeo, no hubo defensa.
Abogado de la familia de la víctima
La Fiscalía también señaló que existen otros posibles involucrados que aún no han sido judicializados. Entre ellos estaría la llamada “mujer de disfraz azul”, quien habría tenido un rol activo durante el ataque, aunque no haya participado directamente en los golpes.
Si bien es cierto que estas dos personas no participaron en los golpes físicos, no quiere decir que no tuvieran alguna participación en el hecho.
Fiscal del caso, Elsa Reyes
¿Cuántos años pagarán los asesinos de Jaime Esteban Moreno?
Por los agravantes que rodean el caso, la sevicia del ataque, la ausencia de provocación, la superioridad numérica y la conducta posterior de los implicados, los dos detenidos podrían enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de prisión, en caso de ser hallados culpables.