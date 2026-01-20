Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia

Para la mayoría de los conductores en Colombia, el pago de un peaje es simplemente un trámite obligatorio y costoso para continuar el viaje, y el recibo de papel suele terminar rápidamente en la basura o perdido en la guantera.

Sin embargo, ese pequeño comprobante es, en la práctica, una póliza de asistencia vital que muchos desconocen y que puede salvarle el día en caso de un imprevisto vial.

RELACIONADO Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

Más allá de la polémica habitual por las tarifas, el pago del peaje activa automáticamente un contrato de servicio entre el usuario y la concesión encargada del tramo vial.

El tiquete físico es la prueba fundamental de que usted tiene derecho a exigir una serie de auxilios que ya están cubiertos por el valor que pagó en la caseta, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Beneficios en las carreteras por el pago de peajes

El principal valor del recibo sale a relucir cuando el vehículo falla. Al transitar por una vía concesionada, el conductor tiene derecho a servicios de emergencia sin costo adicional.

Esto incluye desde un auxilio mecánico básico para situaciones cotidianas como un pinchazo de llanta, falta de combustible o el reinicio de una batería muerta, hasta soporte mayor.

Si el incidente es más grave, como un accidente de tránsito o una avería compleja, el recibo garantiza el acceso a una ambulancia para atención médica primaria y al servicio de grúa para trasladar el automotor hasta un taller seguro.

Por lo general, los números de contacto de emergencia para solicitar estos servicios se encuentran impresos al reverso del mismo tiquete.

Importancia de guardar el recibo de los peajes

El segundo gran beneficio funciona como una garantía de responsabilidad civil. Si su vehículo sufre daños directos causados por el mal estado de la carretera, como caer en un hueco profundo, ser golpeado por un derrumbe o material suelto en la vía, el concesionario debe responder.

En este escenario, el recibo del peaje es la evidencia irrefutable que demuestra que el vehículo transitaba legalmente por ese tramo bajo la responsabilidad de la concesión en el momento del siniestro.

Respaldo ante daños: Prueba de que estaba en la vía concesionada para reclamar por baches, derrumbes u otros problemas que afecten su vehículo.

Servicios de emergencia: Acceso 24/7 a grúa, ambulancia, auxilio mecánico básico (pinchazos, baterías) y carro taller.

Información vial: Contiene números de contacto de emergencia y detalles sobre el estado de la carretera.

Posible exención de peajes: En algunas rutas, el recibo anterior puede eximirlo de pagar uno cercano, aunque es menos común.

Conservarlo es el primer paso obligatorio para iniciar cualquier proceso de reclamación formal por indemnización de los daños sufridos. Por tanto, el consejo de los expertos es claro: guarde ese papel hasta finalizar su trayecto; es su mejor copiloto en caso de emergencia.