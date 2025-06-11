Quindío le apuesta a escenarios deportivos: culminan complejos para eventos nacionales e internacionales

Una transformación sin precedentes ha marcado el panorama deportivo departamental de Quindío con la culminación de obras que estuvieron al borde del abandono y la renovación de espacios comunitarios en diversos municipios.

Gobernación de Quindío culminó complejos deportivos

La actual administración logró finalizar dos proyectos emblemáticos que arrastraban múltiples dificultades: el Complejo Acuático y el Coliseo Multideporte.

Estas instalaciones, que llegaron inconclusas a la gestión actual, fueron rescatadas mediante el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente", que destinó recursos específicos para su terminación.

“El Complejo Acuático, el Coliseo Multideporte, que son dos escenarios que hoy estamos entregando de una calidad muy importante, pero con la visión y con la condición de que se hagan este tipo de eventos, no solamente nacionales, internacionales también”, señaló Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío.

La inversión en infraestructura deportiva abarca distintos municipios del departamento y no se limita únicamente a grandes escenarios.

La Gobernación implementó un programa integral que incluye la recuperación de canchas comunitarias con pintura especializada y mejoras en instalaciones escolares rurales.

“Ese proyecto donde estamos pintando todas las canchas con pintura deportiva, mejorando esos escenarios para nuestros jóvenes, pero también allí le estamos apuntando a que no solamente sean en los escenarios deportivos, sino también en esas escuelas rurales”, añadió el mandatario.

El objetivo declarado trasciende lo físico. Según destacó el Gobernador, cada escenario entregado busca convertirse en un punto de encuentro ciudadano que fortalezca el deporte, la recreación y la integración comunitaria en las diferentes localidades.

La estrategia gubernamental contempla tres ejes: terminar obras inconclusas, recuperar espacios deteriorados y construir nuevos escenarios. Esta visión integral pretende ampliar las oportunidades deportivas tanto en zonas urbanas como rurales del territorio.

La Gobernación anunció que proyecta desarrollar nuevos estudios y diseños para continuar ampliando la red deportiva departamental, con el propósito de alcanzar más comunidades y consolidar al departamento como sede de competencias de alto nivel.