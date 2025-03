"Decían que nos entregaran a la guerrilla": policía que estuvo secuestrado en El Plateado

En las últimas horas, se confirmó la liberación de los 29 miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados en el corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca. Fueron 28 policías y un soldado, quienes fueron retenidos durante más de 40 horas.

Flandolfe Lemus, uno de los patrulleros que hizo parte de ese grupo de uniformados secuestrados, habló con Noticias RCN sobre lo sucedido, entregando detalles detrás del actuar de la comunidad que estaría instrumentalizada para actuar en contra de la fuerza pública.

El temor de uno de los patrulleros de la Policía Nacional secuestrados en El Plateado

Lemus era uno de los uniformados que se encontraba en la tanqueta que fue prendida en llamas por la comunidad instrumentalizada por la guerrilla. Si bien asegura que se encuentra en buen estado de salud, detalla que todavía se siente el temor por lo vivido.

"No, pues una incertidumbre. Algo que solo lo vivió uno, solo en carne propia. Nosotros quienes lo vivimos, los que en ese momento pues sentimos eso", dijo inicialmente.

Detalla que había personas que no estaban conformes con su liberación. "Encapuchados decían palabras como 'no lo soltemos, mejor entreguémoslos a la guerrilla'. Con solo el hecho de escucharlas, con eso le impactaba a uno más el temor de que pues no sabíamos si nos iban a liberar, no sabíamos si en realidad volveríamos a nuestros hogares".

Otros detalles detrás del secuestro junto a más de 20 policías

Al consultarle sobre si había menores de edad involucrados en el secuestro, comentó. "Pues menores de edad, sí, en cantidad. Pienso yo que sí puede haber ahí mismo, en medio de la comunidad, personas instrumentadas para realizar ese hecho".

Por otro lado, resaltó que estaban haciendo labores de acompañamiento hacia la comunidad, considerando los graves hechos que se viven en esta región del país debido a la presencia de grupos armados, principalmente de las disidencias de las Farc.

Por otro lado, señaló que no va a solicitar un traslado, pues es caucano y quiere seguir cumpliendo con su labor. "Yo soy oriundo de acá del Cauca, prácticamente nacido y criado, entonces pues al momento no tendría como pensado trasladarme hacia otro departamento. Yo entro a la Policía con un proyecto de vida y pues lo estoy viviendo".