“Guerra contra las drogas es un fracaso": ministro de Justicia

En entrevista con Noticias RCN, el designado ministro de justicia, Néstor Osuna habló de temas coyunturales, extradición, sometimiento bandas criminales, reforma al Inpec y legalización de las drogas.

Drogas

Un ministro no tiene agenda distinta a la del presidente y ese es el caso mío iremos de la mano de las instrucciones del señor presidente pero tal como lo mencionó en el discurso de posesión la actual guerra contra las drogas es un fracaso, luego hay que pensar en algunas de las alternativas, sin embargo, es necesario enfocarse ante la prevención del consumo, esa es una óptica interesante enfocarse a que no haya consumo o que no haya muertes por el consumo. Hay uso ilícito de las drogas y eso tiene que ver con políticas internacionales, hay conciertos internacionales que son favorables y vamos a mirar en qué medida se puede avanzar.

Extradición

Hay compromisos internacionales que Colombia seguirá honrando y cumpliendo, pero también los colombianos tenemos derecho a saber la verdad, a que se resarzan los perjuicios que se han causado a las víctimas, así que no hay incompatibilidad entre que unas personas que aporten verdad y reparación en Colombia y luego sean extraditados. Eso es lo se deduce del mensaje presidencial cuando dice que los colombianos tenemos derecho a esa reparación y resarcimiento, sin perjuicio de que los mecanismos internacionales sigan funcionando. Es que lo que hemos visto en tiempos recientes, que la extradición le impide a los colombianos tener esa reparación ese resarcimiento y la aplicación de justicia, yo creo que ahí tocará aplicar las dos.

Inpec

Acorde a la línea, el presidente está pensando en una reforma que tiene que ver con una dirección y un talante distinto. Tenemos que diseñar un mecanismo que sea efectivo, que garantice que no haya impunidad y que las cárceles seguirán siendo lugares de castigo.

Sometimiento o acogimiento

Todo eso está discutiéndose, lo primero es que las organizaciones armadas criminales no tienen estatus político, no es un diálogo de paz y no es JEP, yo creo que el estado colombiano tiene una institucionalidad suficiente yo no he visto las razones para crear tribunales nuevos. Ahora habrá que mirarlo en la práctica, en principio creo que con la institucionalidad que tenemos con la fiscalía con los jueces que tenemos es posible implementar esa política de sometimiento y acogimiento.

Aborto

Como ministro le quiero decir que tengo un absoluto respeto por las decisiones de la corte Constitucional, esta en particular la comparto, y si no la compartiera igual absoluto respeto y acatamiento. Más allá de que ya hay una decisión de la corte Constitucional, es una situación diferente a la que teníamos hace 4 meses, le garantiza una libertad a las mujeres desde una perspectiva más política, y considero que debemos seguir avanzando en la igualdad de género, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y celebro que aquella sentencia hubiera llegado en ese momento.