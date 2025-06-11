Defensoría alerta que colombianos gastan hasta el 90% de sus ingresos en medicamentos

La crisis del sector salud en Colombia alcanza niveles críticos según el más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que revela cómo millones de ciudadanos están destinando entre el 7% y el 90% de sus ingresos para adquirir medicamentos que deberían recibir como parte de su derecho constitucional a la salud.

En lo corrido de 2025, se han registrado 685.000 quejas ante la Supersalud por barreras en el acceso a medicamentos, tratamientos y cirugías, lo que equivale a 2.254 colombianos diariamente acudiendo a presentar denuncias por vulneración de sus derechos.

Vichada, Chocó y Baudó: los territorios más golpeados por la crisis de medicamentos

El informe de la Defensoría, elaborado mediante encuestas en puntos de dispensación de medicamentos en las 42 regionales del país, establece que las EPS adeudan $74.000 millones de pesos a gestores farmacéuticos. La situación es particularmente grave en regiones como Chocó, donde se adeudan $40.000 millones a los hospitales, y en zonas apartadas como Baudó, cuyo hospital principal registra deudas por $28.000 millones.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó a Noticias RCN que "alrededor del 61% de las personas que no reciben los medicamentos o los reciben incompletos deciden irse al *canal comercial*, es decir, empezar a pagar los medicamentos de su propio bolsillo".

El impacto es diferencial según el territorio. Mientras una persona con ingreso promedio en Bogotá debe gastar el 17% de sus ingresos en medicamentos, una persona en Vichada debe destinar el 143% debido a los índices de pobreza multidimensional.

Entre los medicamentos con mayor déficit de suministro se encuentran los psiquiátricos, fármacos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, tratamiento del dolor y epilepsia. Incluso medicamentos básicos como el ácido fólico para mujeres embarazadas presentan desabastecimiento.

Gobierno cuestiona cifras de la Defensoría sobre crisis en salud

La situación obliga a los pacientes a tomar decisiones críticas: reducir dosis, compartir medicamentos, abandonar tratamientos o recurrir a medicina alternativa. "Cuando no les entregan los medicamentos, las personas en departamentos más periféricos con menores ingresos se trasladan a otras opciones como tomar dosis más reducidas o sencillamente dejar de lado el tratamiento", indicó Marín.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó las cifras presentadas por la Defensoría, calificándolas de "erradas". Sin embargo, la defensora aclaró que el viceministro asistió a la audiencia defensorial donde se presentó el informe y no expresó objeciones durante la presentación.

Asociaciones de pacientes han denunciado que esta crisis genera "víctimas del sistema de salud" y han hecho llamados urgentes para garantizar acceso oportuno a medicamentos y atención.