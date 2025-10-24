Los puntos más complejos del decreto sobre la salud que suspendió provisionalmente el Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió temporalmente el Decreto 858 de 2025 que ponía en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una medida que detiene temporalmente la implementación de una reforma estructural del sistema de salud que el Gobierno pretendía realizar vía decreto.

La suspensión afecta al acto administrativo principal y sus tres resoluciones asociadas. Entre los puntos más controvertidos del decreto se encontraba la intención de que los entes territoriales asumieran el control de la Cuenta de Prestación de Servicios (CPS) en materia financiera y de atención.

Además, se planteaban nuevas reglas para la asignación de afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), limitando la libre elección de los usuarios.

RELACIONADO Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

¿Por qué demandaron el Decreto 858 de 2025?

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien presentó la demanda, argumentó que el decreto vulnera los derechos fundamentales de las personas al restringir la elección de EPS. "El gobierno quería que fueran los alcaldes y gobernadores los que tuvieran el rol protagónico, con un riesgo que nosotros hemos identificado de posible politización y de corrupción", señaló Forero.

La decisión del Consejo de Estado generó diversas reacciones en el sector salud. Para las clínicas y hospitales, la suspensión del decreto alivia la preocupación por las amplias competencias que se otorgaban a los entes territoriales.

Un representante del sector prestador de servicios de salud comentó: "Eso nos tenía muy preocupados a nosotros los prestadores de servicios de salud, porque implicaba un nuevo actor para la toma de decisiones y la habilitación de nosotros como operadores del sistema".

Por su parte, los pacientes han expresado sentimientos encontrados. Algunos consideran la decisión como un revés en la búsqueda de soluciones a la crisis del sistema de salud. "Sentimos que es un parte de injusticia, ya que no hemos sido escuchados", manifestó un representante de los pacientes.

Ex ministros de salud han respaldado la decisión del Consejo de Estado, argumentando que el decreto era ilegal y modificaba estructuralmente el sistema de salud sin pasar por el Congreso.

¿Qué pasará luego de la suspensión del Decreto 858 de 2025?

La suspensión del decreto es provisional mientras el Consejo de Estado examina de fondo su contenido y determina si lo anula definitivamente o lo mantiene, un panorama que genera expectativa entre los diferentes sectores involucrados, quienes esperan una pronta resolución final.

La controversia en torno al decreto refleja la complejidad del debate sobre la reforma del sistema de salud en Colombia y la necesidad de un diálogo amplio entre todos los actores involucrados para encontrar soluciones que beneficien a la población sin comprometer la estabilidad y eficiencia del sistema.