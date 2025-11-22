Defensoría del Pueblo destaca avances en diálogos de paz con EMC y pide proteger derechos políticos

La Defensoría del Pueblo reportó a través de un comunicado los avances alcanzados en el Ciclo VII de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las disidencias de las Farc (EMC), y formuló recomendaciones específicas para garantizar los derechos de la población en los territorios donde opera ese grupo armado.

La entidad valoró “especialmente el anuncio del EMCF de no incorporar a menores de 18 años a sus filas”, y señaló que “su cumplimiento permitirá demostrar que los grupos irregulares están en capacidad de suspender este crimen aberrante”.

La Defensoría reiteró que sus “canales humanitarios están disponibles para acompañar la liberación de los menores de edad que aún permanecen en su poder”.

Acuerdo prohíbe violencia, constreñimiento y manipulación de campañas

Además, destacó el acuerdo que garantiza el libre ejercicio de los derechos políticos, incluyendo el derecho a votar, ser elegido y presentar propuestas programáticas. “La adopción de este compromiso responde a una recomendación de la Alerta Temprana Electoral N.º 013-25”, precisó el documento.

La entidad subrayó que el acuerdo debe cumplirse “antes, durante y después de la jornada electoral”, lo que implica abstenerse de “intervenir en el proceso de forma directa o indirecta, evitar la violencia, las amenazas, el constreñimiento o la estigmatización, y no restringir los contenidos programáticos de las campañas”.

También se prohíbe “atacar la infraestructura electoral, limitar la movilidad de la población o de las candidaturas, instrumentalizar liderazgos, inducir el voto, ni ejercer control sobre agendas políticas o la financiación de campañas”.

Defensoría respalda veeduría comunitaria pero advierte riesgos territoriales

En paralelo, la Defensoría consideró “alentadora la creación de una veeduría en la que participen delegados de las comunidades en las zonas donde tiene presencia el EMCF”, como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia. También valoró que se contemple “la participación de la comunidad internacional, los acompañantes de la mesa y las autoridades territoriales”.

Sin embargo, advirtió que “la participación ciudadana puede generar riesgos diferenciados según el territorio” y pidió a la Mesa adoptar “medidas específicas para mitigarlos antes de la puesta en marcha de la veeduría”.

La Defensoría reiteró su disposición para “acompañar, desde nuestra autonomía e independencia, todas las acciones que mejor garanticen los derechos de la población”.